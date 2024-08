George Clooney duro: "Hollywood sta venendo risucchiata dalle grandi case cinematografiche!"

George Clooney ha voluto parlare della grande difficoltà delle piccole case di produzione, come Paramount, che stanno venendo inglobate da grandi multinazionali come Amazon

George Clooney sottolinea il fatto che i grandi conglomerati abbiano preso il controllo di Hollywood. L'attore ha dichiarato a GQ UK che lo studio Paramount, da tempo sul mercato, oggi è simile a una "bottega di famiglia".

"La Paramount è una delle grandi case cinematografiche originali", ha detto Clooney alla domanda su come sia cambiata Hollywood. _"Ma in alcuni casi non si ha voce in capitolo. Perché il business si sta consumando. Come ogni cosa, viene divorata dai grandi Walmart e Amazon in tutto il mondo. La nostra versione dei negozi a conduzione familiare in una piccola città potrebbe essere paragonata proprio a Paramount"._**

Naturalmente, Amazon ha rilevato gli MGM Studios (e ha i suoi Amazon Studios) e ha anche la piattaforma streaming Prime Video. Walmart, nel frattempo, non è ancora entrata nel mondo del cinema, a parte un finto sequel di "Mean Girls", con la maggior parte del cast del 2004 in uno spot pubblicitario.

Clooney ha continuato dicendo che gli studi cinematografici non investono più tanto negli attori rispetto ai tempi della vecchia Hollywood.

"Non hanno sviluppato le star come faceva il sistema anni fa", ha detto l'attore di 'ER'. "Eravamo alla fine di questo periodo, in cui potevi lavorare in uno studio e fare tre o quattro film, e c'era una programmazione. Oggi non credo che sia più così. Quindi è più difficile vendere qualcosa a qualcuno sulla presenza di un attore".

E ha aggiunto: "Ma è un momento fantastico per un giovane attore. Perché quando ero giovane io, se guardavi il retro del 'LA Times' ogni lunedì mattina c'erano i 64 spettacoli realizzati. E di questi 64 show, se eri in uno di essi, cercavi di essere tra i primi 20 per mantenere il tuo show in onda. Ma questo era tutto. E poi le case cinematografiche facevano cinque film all'anno. Ora ci sono 600 tipi di show, tra film e serie, quindi c'è molto più lavoro per gli attori".

Come lui, anche Brad Pitt, sua co-star in "Wolfs" ha parlato della vecchia Hollywood.

"Sono già passati 40 anni per noi, il che è fottutamente spaventoso", ha detto. "Ricordo di averne parlato con Matt Damon 25 anni fa, quando ha fatto il suo primo film e ha vinto l'Oscar. Gli dissi: 'Sappi che se fai una carriera di 10 anni, giocando a quel livello, è una fortuna assoluta'. Nessuno riesce a mantenerlo più a lungo di così. Quindi sì, sono sorpreso di avere ancora il lavoro".