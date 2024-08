George Clooney contro Quentin Tarantino: "Ha parlato male della mia carriera"

George Clooney ha svelato che il suo rapporto con Quentin Tarantino non è dei migliori, nonostante abbia collaborato con lui nel realizzare Dal tramonto all'alba.

L'attore, intervistato dal magazine GQ, ha infatti rivelato di non aver particolarmente apprezzato le parole che il filmmaker ha usato nel parlare della sua carriera.

La replica dell'attore

Rispondendo a una domanda su una presunta rivalità con Brad Pitt, sua co-star in Wolfs, a causa del numero di film di Quentin Tarantino in cui appare il premio Oscar, George Clooney ha risposto: "Quentin ha detto alcune ca--ate su di me recentemente, quindi sono un po' irritato nei suoi confronti. Ha fatto un'intervista in cui stava nominando delle star del cinema". L'attore ha aggiunto che Tarantino ha poi risposto a un quesito su di lui: "Ha risposto: 'Non è una star del cinema'. E ha letteralmente detto qualcosa tipo 'Dimmi un film dopo il cambio di millennio'. E ho risposto: 'Da allora? Quella è tipo tutta la mia fo--uta carriera'".

L'attore ha sottolineato: "Quindi ora ho pensato, va bene, amico, fan--lo. Non mi dispiace parlare male di lui. Lui l'ha fatto'".

Da George Clooney a Margot Robbie:10 attori che hanno esordito in una serie TV

George, un anno fa, sembrava avere un rapporto migliore con il filmmaker, imitando anche Quentin parlando della realizzazione di Dal tramonto all'alba.

Cosa racconta Wolfs

Clooney interpreta nel film Wolfs - Lupi solitari un faccendiere professionista assunto per far sparire le tracce di un crimine di alto profilo. Ma quando si presenta un secondo faccendiere (Pitt) e i due 'lupi solitari' sono costretti a lavorare insieme, si ritrovano con una serata che va fuori controllo in modi che nessuno dei due si aspettava.

Il lungometraggio è scritto e diretto dal regista dell'ultima trilogia di Spider-Man Jon Watts e, tra i protagonisti ci sono anche la candidata all'Oscar Amy Ryan, di Poorna Jagannathan e di Austin Abrams.