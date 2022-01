George Clooney: "I cinema non vogliono più distribuire i miei film"

Il periodo che stiamo vivendo è difficile per tutti. Anche per una star come George Clooney, il quale confessa di incontrare sempre maggiori difficoltà nel distribuire i suoi film al cinema.

The Midnight Sky: George Clooney in una scena del film

L'ultima fatica da regista di George Clooney, The Tender Bar, è stato distribuito in streaming da Amazon Prime Vide come il precedente lavoro, The Midnight Sky, uscito su Netflix. Migliori speranze potrebbe avere la commedia romantica Ticket to Paradise, che Clooney ha finito da poco di girare in Australia a fianco della collega Julia Roberts, ma il divo è anche in trattative per affiancare Brad Pitt in un thriller che sarà prodotto da Apple.

Ticket to Paradise: Julia Roberts e George Clooney in Australia sul set della romcom (FOTO)

In una recente intervista con Entertainment Weekly, a Clooney è stato chiesto cosa significasse per lui far uscire The Tender Bar su Prime Video. Clooney ha ammesso apertamente che "realizzare questi tipi di film, drammi a basso budget, era difficile molto prima che le piattaforme prendessero il sopravvento. L'atteggiamento dei cinema nei confronti dei miei film non è dei migliori da un po' di tempo e devo sempre lottare per far sì che i film escano nelle sale". Tuttavia, l'attore ha anche spiegato che, nonostante i servizi di streaming siano i principali concorrenti per i cinema, hanno anche aperto le porte a lavori come The Tender Bar permettendogli di arrivare al pubblico:

"Devi sempre combattere. Sto anche girando un film con Brad Pitt per Apple ed è un film ad alto budget. Il segreto è che devi lavorare per garantire che ci sia anche un'uscita nelle sale. Non c'è niente di più eccitante che guardare una commedia o un film spaventoso in una stanza piena di persone. Trovo che parte del nostro lavoro sia sempre assicurarci di proteggere l'integrità dell'avere film nelle sale. Ma onestamente, le sale non si stavano ammazzando per far uscire alcuni dei miei film. Dicevano, 'Non è più il nostro genere.' Quindi gli streamer hanno davvero aperto una porta per mantenere vivo questo tipo di storie".

