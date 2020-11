George Clooney: "Brad Pitt mi ha quasi rovinato la reputazione in Italia"

Durante le riprese di Ocean's Twelve che si sono svolte in Italia, Brad Pitt ha ideato uno scherzo ai danni di George Clooney che è stato accusato, ingiustamente, di comportarsi da divo.

L'aneddoto è emerso grazie all'intervista rilasciata al magazine GQ dalla star che trascorre ogni anno molto tempo proprio nel nostro paese.

George Clooney ha spiegato: "Siamo andati in Europa per girare Ocean's Twelve e alcune scene sono state girate sul Lago di Como, dove ho una casa".

La star ha proseguito il divertente racconto parlando dell'idea avuta dall'amico: "Brad Pitt ha mandato a tutte le persone in città un avviso, la città in cui avevo vissuto da anni. Ha posizionato sui pali della linea telefonica dei fogli in cui si spiegava che le riprese del film sarebbero arrivate in città e di rivolgersi a me solo come Mister Clooney, o usando il nome del mio personaggio Danny Ocean, e di non guardarmi negli occhi".

Lo scherzo ha avuto delle conseguenze forse inaspettate anche per l'amico e collega di George: "Tutti i quotidiani hanno scritto 'Il Divo! George Clooney è Il Divo!'. Era stato orribile. Si è trattato di una storia orribile per cui più avanti mi sono vendicato".

L'attore ha infatti deciso di sfidare gli altri membri del cast a trascorrere una notte in una casa che si sosteneva essere infestata dagli spiriti. Brad Pitt ha accettato la scommessa, ma è fuggito dopo solo un paio di ore.