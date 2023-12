George Clooney e Adam Sandler star del prossimo film di Noah Baumbach per Netflix

George Clooney e Adam Sandler reciteranno fianco a fianco in un film privo di titolo che il co-sceneggiatore di Barbie Noah Baumbach dirigerà per conto di Netflix. Baumbach ha scritto il film assieme a Emily Mortimer e lo produrrà con Amy Pascal e David Heyman.

Diamanti grezzi: Adam Sandler in una scena

Vaghi i dettagli della trama di quello che dovrebbe essere un romanzo di formazione per adulti divertente ed emzoionante. Il film è frutto dell'accordo esclusivo di Noah Baumbach con Netflix dopo aver realizzato per lo streamer The Meyerowitz Stories, ancora con Adam Sandler, Storia di un matrimonio e più di recente Rumore bianco.

Per George Clooney e Adam Sandler questa è la prima collaborazione assoluta. Clooney ha recentemente diretto The Boys in the Boat con Calum Turner e Joel Edgerton, in attesa di release italiana. Inoltre ha recitato a fianco di Brad Pitt nel thriller Apple Wolfs, di cui è anche produttore.

Adam Sandler ha avuto un'annata impegnata recitando nei film Netflix Murder Mystery 2 e Non sei invitata al mio Bat Mitzvah. Recentemente ha anche prestato la sua voce al film d'animazione Netflix Leo, doppiato in italiano da Edoardo Leo.