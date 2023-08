Non sei invitata al mio Bat Mitzvah, i Sandler al completo nel film: la regista:'Una chimica naturale'

La regista Sammi Cohen, dopo Crush, ha diretto il suo secondo lungometraggio in carriera, la comedy Non sei invitata al mio Bat Mitzvah, con Adam Sandler e la sua famiglia protagonista nel cast.

Il film è basato sull'omonimo romanzo di Fiona Rosenbloom, e nel cast include Adam Sandler insieme alla moglie Jackie Sandler e alle figlie Sunny (che interpreta Stacy Friedman, la ragazza del Bat Mitzvah) e Sadie (che interpreta la sorella maggiore Ronnie). Un classico film per adolescenti nel quale Stacy e la sua migliore amica Lydia (Samantha Lorraine) si preparano per un Bat Mitzvah mentre la loro amicizia si incrina a causa di un ragazzo.

Sammi Cohen ha approfondito l'esperienza di realizzare un film con protagonista praticamente l'intera famiglia Sandler:"Sunny e Sadie erano già coinvolte quando sono entrata nel progetto. Sapevo che avrei lavorato con loro, era parte del mio entusiasmo. E poi da lì abbiamo costruito il cast: Adam è stato ingaggiato per interpretare Danny, Jackie [nel ruolo della mamma di Lydia] Gabi e poi abbiamo trovato Samantha per interpretare Lydia. Abbiamo davvero iniziato dalle ragazze e poi abbiamo costruito il mondo intorno a loro".

Non sei invitata al mio Bat Mitzvah: una scena del film

Cohen ha confermato di non aver riscontrato problemi durante la lavorazione:"Non c'è stata grande difficoltà per me in questi termini. Adam fa il padre delle sue figlie, ma sono capaci di distaccarsi. Quando entriamo in casa Friedman e stiamo girando il film è una cosa a parte. Penso che ci sia una chimica naturale così bella che si ottengono risultati: adoro quel momento in cui Adam finge di rovesciarle il caffè addosso. Ci sono questi momenti meravigliosi che sembrano spaccati di vita. Ma Adam ha dato spazio alle ragazze per fare le loro cose. Tutti avevano il proprio spazio per fare ciò che sanno fare meglio ma c'era anche supporto in caso di bisogno".