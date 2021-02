George A. Romero: The Amusement Park, il film creduto a lungo perduto, arriverà in estate su Shudder

Il film The Amusement Park diretto da George A. Romero, dopo essere stato considerato a lungo perduto, sarà trasmesso da Shudder in estate.

Il lungometraggio verrà quindi proposto agli spettatori in Nord America, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda.

Una copia di The Amusement Park è stata rintracciata da Daniel Kraus, da anni collaboratore di Guillermo del Toro, nel 2018. George A. Romero aveva diretto il progetto nel 1973 e l'opera è stata restaurata da IndieCollect, a New York, che ne ha realizzato la versione in 4K.

Il progetto era stato commissionato dalla Società Luterana con lo scopo di criticare il modo in cui la società trattava gli anziani. Il risultato, della durata di 52 minuti, non era però mai stato distribuito perché considerato troppo violento per gli spettatori. Amusement Park aveva come star Lincoln Maazel nel ruolo di un anziano che inizia a essere sempre più confuso e isolato durante una visita a un parco dei divertimenti. La giornata si trasforma quindi in un incubo pieno di montagne russe e folle caotiche.

Shudder ha dichiarato che si tratta del film più folle e ricco di immaginazione del regista, un'allegoria del diventare anziani.