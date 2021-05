George A. Romero: la vedova sta sviluppando il suo film Twilight of the Dead

Suzanne Romero, vedova del cineasta George A. Romero, sta lavorando su un film incompiuto del marito, Twilight of the Dead.

Suzanne Romero, vedova del cineasta George A. Romero, sta lavorando su un progetto incompiuto del marito, Twilight of the Dead. Lo ha annunciato l'Hollywood Reporter, svelando che il cineasta era nelle prime fasi della scrittura quando è morto, nell'estate del 2017. La sceneggiatura è ora in fase di revisione, con la partecipazione di tre autori diversi, e Suzanne Romero è alla ricerca di un regista per il progetto.

George A. Romero sul set di Land of the Dead

George A. Romero era al lavoro sul progetto con l'italiano Paolo Zelati (il quale ha ricevuto il permesso di continuare a scrivere il film), e aveva completato il trattamento prima di morire, come ha spiegato la vedova: "Avevamo un bel trattamento e l'inizio della sceneggiatura. Posso dire con certezza assoluta che George sarebbe felicissimo che la cosa vada avanti. Voleva che questo fosse la sua ultima parola sul genere zombie."

Il regista George Romero sul set del film Le cronache dei morti viventi

Stando a Zelati, il punto di partenza per Twilight of the Dead è stato una domanda: "Dove vanno gli zombie alla fine de La terra dei morti viventi?". Questo sarebbe quindi un sequel diretto, a differenza di Diary of the Dead - Le cronache dei morti viventi e Survival of the Dead, che lo stesso Romero non considerava parte della storia avviata nel 1968 con La notte dei morti viventi (anche se i due film, usciti rispettivamente nel 2007 e nel 2009, sono esplicitamente legati tra di loro). E, a detta della vedova e di Zelati, il progetto è stato concepito con l'intento di chiudere una volta per tutte il ciclo degli zombie.

George Romero era anche tornato sugli zombie in forma fumettistica: tra il 2014 e il 2015 la Marvel Comics ha dato alle stampe la miniserie Empire of the Dead, dove i morti viventi coesistono con i vampiri. Nel 2015 era stata annunciata l'intenzione di trarne un progetto per la televisione, che però a oggi non è mai stato realizzato.