General Hospital: le riprese della soap opera continuano con l'assunzione di sceneggiatori a tempo determinato

A rivelarlo è stata Shannon Peace, nel team di autori del progetto televisivo, rivelando che l'ultimo episodio che ha firmato sta per andare in onda.

La rivelazione sul lavoro dietro le quinte

In un post su Instagram, Shannon Peace ha scritto parlando di General Hospital: "A partire dalla prossima settimana, lo show sarà scritto esclusivamente da sceneggiatori crumiri, fatto che è straziante. Gli autori dei progetti in onda durante la giornata affrontano un conflitto unico durante gli scioperi. Odiamo i nostri personaggi e le nostre storie affidate ad "autori" che superano i picchetti. Ma siamo inoltre consapevoli che fermare la produzione potrebbe segnare il destino delle soap opera. Spero che l'AMPTP faccia presto la cosa giusta, non solo per gli sceneggiatori, ma anche per l'integrità della narrazione".

Una situazione complessa

Nella didascalia del post la sceneggiatrice ha aggiunto: "Per il bene dei fan, spero che lo show sia in mani capaci. Ma devo inoltre ammettere il dolore nel sapere che i personaggi che abbiamo sviluppato, i rapporti che abbiamo costruito e le storie che abbiamo pianificato siano affidate ad altre persone".

Shannon ha però sottolineato: "La mia speranza è, comunque, che se si ama General Hospital si continuerà a guardare. Potete moralmente sostenere gli sceneggiatori e mantenere in onda lo show!".

ABC non ha commentato la situazione, ma General Hospital potrà continuare a girare nonostante lo sciopero degli attori grazie al National Code of Fair Practice for Network Television Broadcasting. Gli sceneggiatori assunti devono uscire dal sindacato e non potranno puntare ad avere ruoli all'interno dell'organizzazione o esprimere il proprio voto in qualsiasi votazione.