Gemma Galgani di Uomini e Donne commenta i cavalieri del programma: "Solo uno mi intrigava"

Anche quest'anno Gemma Galgani ha animato il parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Nonostante l'impegno, ha mantenuto un occhio attento anche sul Trono Classico, dove sedeva la sua amica Ida Platano. Purtroppo, l'esperienza della tronista è terminata negativamente: entrambi i suoi corteggiatori, Pierpaolo Siano e Mario Cusitore, si sono rivelati non all'altezza delle aspettative della ex di Riccardo Guarnieri.

Gemma Galgani e i cavalieri di Uomini e donne

L'ultima stagione del dating show di Maria De Filippi si è conclusa da qualche settimana, ma i suoi protagonisti continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica. Tra questi, Ida Platano, che ha vissuto momenti di sconforto a causa del comportamento dei suoi corteggiatori. Delusa e destabilizzata, Ida ha deciso di concludere la sua esperienza da sola. La situazione ha lasciato amareggiata anche Gemma Galgani, che ha raccontato la sua versione in una recente intervista rilasciata al magazine del dating show.

"Ida è venuta a trovarmi a Torino perché non riusciamo a stare troppo tempo senza vederci," ha spiegato Gemma. "L'esperienza che ha fatto quest'anno come tronista è stata molto diversa, anche piacevole per certi aspetti, ma chi segue il programma sa benissimo com'è andata a finire e che lei ne ha sofferto tantissimo." La storica dama ha aggiunto che, durante la visita, hanno messo da parte i discorsi seri, preferendo trascorrere la giornata insieme con leggerezza.

Ida Platano sul Trono Classico

Per quanto riguarda il suo futuro, Gemma ha rivelato che in estate tornerà in Liguria, una regione a cui è molto legata nonostante le sue origini torinesi. Anche quest'anno, però, non sono mancati i problemi sentimentali. I cavalieri che ha conosciuto si sono rivelati delle grandi delusioni. "Sinceramente, gli uomini che ho conosciuto vorrei scordarli tutti e anche velocemente," ha confessato Gemma.

Ernesto Russo rivela un'indiscrezione su Ida Platano e Mario Cusitore di Uomini e donne

Tuttavia, ha ammesso di essere rimasta colpita da un signore in particolare, Orfeo. "Purtroppo, siamo usciti solo una volta. La nostra conoscenza si è interrotta perché lui ha rivolto le sue attenzioni altrove, dimostrandosi forse un po' immaturo", il cavaliere ha lasciato lo studio dopo un alterco che ha coinvolto anche Maria De Filippi.