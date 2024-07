Ernesto Russo rivela un'indiscrezione su Ida Platano e Mario Cusitore di Uomini e donne

Dopo la sua avventura nel dating show, l'ex cavaliere del Trono Over ha raccontato perchè non tornerà nel programma, a prescindere dalla sua situazione sentimentale che lo vede felicemente fidanzato

Ernesto Russo è stato uno dei personaggi più amati e allo stesso tempo, criticati dell'ultima edizione di Uomini e donne conclusasi con la scelta di Daniele Paudice. L'ex cavaliere, durante una diretta Instagram con Fralof, ha spiegato il motivo di alcune sue affermazioni sui tagli subiti durante il programma e ha svelato particolari inediti sul rapporto tra Ida Platano e Mario Cusitore.

L'incompatibilità di Ernesto Russo con Uomini e Donne

L'ex protagonista del programma di Maria De Filippi ha rivelato di essere fidanzato con Marta, una donna che ha conosciuto lo scorso maggio. "A settembre non mi rivedrete, assolutamente no", ha dichiarato con fermezza durante la diretta. Questa nuova relazione sembra aver portato un equilibrio nella sua vita, che gli permette di allontanarsi definitivamente dalle dinamiche spesso turbolente di Uomini e Donne.

Ernesto Russo ha spiegato che la sua decisione di non tornare è legata anche a un'incompatibilità di fondo con il format del programma. "A prescindere dalla mia frequentazione ero un po' incompatibile con la trasmissione anche solo per i termini che ho usato, anche con Marcello", ha detto. Nonostante ciò, ha riconosciuto di avere una base di fan affezionata che lo segue e lo sostiene.

Mario Cusitore durante una puntata di Uomini e donne

Durante la chiacchierata con la pagina social, ha affrontato il tema dei suoi interventi spesso tagliati durante le puntate. Ha attribuito questi tagli al suo stile di comunicazione, che considera particolare e forse non del tutto adatto al contesto televisivo. "Uso dei termini come se fossi tra amici anche in tv e quindi quel modo di parlare non andava bene e veniva tagliato" ha spiegato. Nonostante questo, ha sottolineato come i suoi discorsi facessero divertire anche la conduttrice: "Maria De Filippi rideva come una pazza"

Riflessioni su Ida Platano e Mario Cusitore

Ernesto ha anche condiviso i suoi pensieri sulla storia tra l'ex tronista e lo speaker radiofonico, due figure di spicco del programma. Ha descritto Ida come un capitolo chiuso, ma ha elogiato l'amicizia che lo lega a Mario. "Sento spesso Mario Cusitore, tra noi c'è un rapporto di amicizia, ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo quando è possibile", ha raccontato.

Secondo il suo parere, Mario ha provato fino all'ultimo a conquistare Ida, nonostante qualche "bugia bianca" detta durante il suo percorso. "Penso che lei tenesse veramente a Mario, era molto presa e anche lui da lei - ha affermato - Credo che fuori dal programma sarebbe stata una bella storia, anche perché lui è una persona passionale, gelosa"; caratteristiche che lo renderebbero un "tipo da trono".

Ernesto Russo di Uomini e Donne annuncia: "Ho trovato l'amore, sono fidanzato, ma mi sento ferito"

Poche settimane fa Deianira Marzano, rispondendo ad una follower che le aveva chiesto se Ida Platano e lo speaker radiofonico si stessero frequentando, ha replicato che, secondo le voci che circolano, lui vorrebbe sedersi sul trono occupato lo scorso anno da Ida Platano. Non resta che aspettare le decisioni di Maria de Filippi, che non ha mai nascosto una certa simpatia per l'ex corteggiatore