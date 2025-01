Il Gattopardo: Netflix svela il trailer della nuova e ambiziosa serie con Kim Rossi Stuart e Deva Cassel

Netflix ha diffuso in streaming il trailer de Il Gattopardo, nuovo adattamento seriale del celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e che vede protagonista assoluto Kim Rossi Stuart.

Al fianco di quest'ultimo, qui nei panni di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, il poster svela gli altri protagonisti della serie: Benedetta Porcaroli interpreta Concetta, Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, veste i panni di Angelica e Saul Nanni è Tancredi. Nel cast anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito.

La serie in sei episodi è prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen, Benedetto Habib e Alessandro Mascheroni per Indiana Production e da Will Gould e Frith Tiplady per Moonage Pictures. Tra le location, Palermo, Siracusa, Catania e Roma. L'uscita su Netflix è prevista per il 5 marzo 2025.

A dirigere gli episodi Tom Shankland, affiancato da Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5). La serie, scritta da Richard Warlow, che ne è anche creatore ed executive producer, assieme a Benji Walters, è una rilettura in chiave moderna di un classico imprescindibile della letteratura italiana.

Il gattopardo: Kim Rossi Stuart e Deva Cassel sul set della serie Netflix, ecco il teaser

La sinossi del "nuovo" Gattopardo

Basato su uno dei più grandi romanzi italiani di tutti i tempi, è un racconto epico, sorprendente e sensuale, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Al cuore della serie troviamo Don Fabrizio Corbera, l'indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l'aristocrazia siciliana si sente minacciata dall'unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo.

Per non soccombere, Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte ad una scelta che pare impossibile. Don Fabrizio avrà il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quello tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi ma, facendolo, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta.