Il gatto col cappello: Bill Hader protagonista del nuovo film animato della Warner

Secondo la newsletter The InSneider di Jeff Sneider, Bill Hader ha firmato per dare la voce al Gatto col Cappello, adattamento della Warner Bros. Pictures Animation del classico libro per bambini di Dr. Seuss.

L'imminente film animato in computer grafica era stato annunciato per la prima volta anni fa in un accordo tra la Warner Bros. e la Seuss Estate, anche se i piani sono stati poi ritardati dalla pandemia.

Hader è il primo membro del cast a essere stato coinvolto nel progetto, e si tratta di un ruolo interessante per lui, che aveva già interpretato il Gatto col cappello in uno sketch del Saturday Night Live quando era ancora membro fisso del cast dello show.

Precedentemente previsto per il 23 febbraio 2024, il nuovo adattamento del libro di Dr. Seuss non ha ancora una data di uscita, ma secondo Sneider potrebbe arrivare nel 2025. Erica Rivinoja e Alessandro Carloni (Kung Fu Panda 3) saranno i co-registi del film, che vanta una sceneggiatura di Rivinoja e Caroline Williams (Arrested Development).

Gli adattamenti di Dr. Seuss

In precedenza gli adattamenti delle opere di Dr. Seuss erano prodotte solo per il piccolo schermo come speciali televisivi animati, come ricorderanno i fan dei suoi libri, tra cui le versioni prodotte da Chuck Jones di How the Grinch Stole Christmas!, The Cat in the Hat e Horton Hears a Who!.

Il film del 2000 Il Grinch ha apparentemente fatto esplodere il potenziale degli adattamenti live-action, con il film diretto da Ron Howard e interpretato da Jim Carrey che ha incassato oltre 340 milioni di dollari al botteghino mondiale. Questo fenomeno è stato però interrotto quasi subito dalla versione live-action de Il gatto col cappello, Il gatto e il cappello matto con Mike Myers, e sulla sua scia sono stati realizzati solo film d'animazione.

Saturday Night Live, Seth Meyers: "Avevamo parlato di un film su Stefon" con Bill Hader

Sono seguiti gli adattamenti animati di Ortone e il mondo dei Chi, Lorax - Il guardiano della foresta e Il Grinch, oltre alla serie televisiva Prosciutto e uova verdi su Netflix della durata di due stagioni.