Saturday Night Live, Seth Meyers: 'Avevamo parlato di un film su Stefon' con Bill Hader

Seth Meyers, che per anni è stato un membro del cast fisso del Saturday Night Live e conduttore del segmento Weekend Update prima di lasciare per la conduzione del proprio late-night show, ha recentemente rivelato il progetto mai realizzato di un film su Stefon, basato sul personaggio che Bill Hader interpretava negli sketch di Update.

Secondo quanto riferito, Meyers avrebbe avuto un piccolo ruolo e sarebbe stato ucciso all'inizio del film, finendo in un sacco per cadaveri dopo una lunga notte passata con Stefon. Secondo Meyers, per il resto del film ci sarebbe dovuto essere un altro personaggio etero, qualcuno "tipo James Franco" da cui Stefon avrebbe potuto prendere spunto.

Bill Hader ha ammesso negli anni di aver "avuto molta pressione" per portare Stefon al cinema con un lungometraggio. Questo avrebbe inserito il personaggio in un club al quale appartengono film come Fusi di testa, The Blues Brothers e Teste di cono, tutti con protagonisti membri o ex-membri del Saturday Night Live.

"C'è stato un momento in cui si è discussa l'idea di una sceneggiatura di Stefon", ha rivleato Meyers nel podcast Las Culturistas di Bowen Yang e Matt Rogers. "Non c'era una scena scritta, ma avevo un'idea per me e Stefon, perché sapevo che i protagonisti sarebbero stati Stefon e James Franco, o qualcun altro. Non saremmo stati io e Stefon".

"Ho detto, ecco come penso che dovrebbe iniziare: dovrebbe iniziare con Stefon al Weekend Update, e quando finisce, sono ancora una volta deluso dal fatto che come corrispondente dalla città non abbia fornito dei consigli per il giorno di San Patrizio", ha spiegato Meyers.

Star Wars: Bill Hader svela perché non firmerà più il merchandise del film ai fan

"E lui mi dice: 'Per farmi perdonare, vieni fuori, passiamo una serata io e te insieme, Stefon a New York'. E io: 'Va bene, una serata'. E poi si facevano questi tagli velocissimi di lui e di me in tutti questi club pazzeschi. Quello sarebbe stato il montaggio iniziale, e poi sarebbe finito con me in un sacco per cadaveri, e Stefon avrebbe detto: 'È morto!'. Poi il colpo di scena: Stefon: il film".

Tra i personaggi del Saturday Night Live che hanno fatto il salto al cinema ultimamente c'è anche MacGruber, parodia di MacGyver interpretata da Will Forte.