Bill Hader, dopo il grande successo di Barry, sta scrivendo una nuova comedy per HBO

Bill Hader e Duffy Boudreau stanno nuovamente collaborando per sviluppare la sceneggiatura di un episodio pilota di una nuova comedy per la HBO, dopo il grande successo che i due hanno ottenuto con l'acclamata Barry.

La trama ufficiale del progetto, ancora senza titolo, al momento recita: "Una donna in una piccola città si vede rivelare un grande segreto". Hader e Boudreau saranno co-sceneggiatori e produttori esecutivi del progetto.

Questa è l'ultima collaborazione tra Hader e Boudreau, che sono diventati amici quando erano adolescenti a Tulsa. In precedenza, come detto, avevano lavorato insieme alla serie HBO Barry, di cui Hader è stato protagonista e co-creatore. Boudreau è stato sceneggiatore e produttore esecutivo della serie. I due hanno anche co-scritto diversi episodi di Documentary Now.

Barry: Bill Hader in una scena

Tra gli altri crediti di Boudreau figurano la serie animata di Netflix Big Mouth e la serie animata di Hulu Hit-Monkey. L'autore ha ricevuto una nomination agli Emmy per la miglior sceneggiatura di una serie comedy insieme a Hader e al co-creatore di Barry Alec Berg per l'episodio della terza stagione "710N". Su queste pagine trovate la recensione dell'ultima stagione di Barry.

Hader ha recitato nello show per quattro stagioni e la serie è terminata nel 2023. Per il suo lavoro in Barry ha ricevuto 16 nomination agli Emmy, tra cui quattro nomination come miglior serie comedy, vincendone due come miglior attore in una comedy nel 2018 e nel 2019.

Principalmente noto per aver fatto parte del cast del Saturday Night Live, Bill Hader ha recitato anche in serie televisive come South Park e in film come It: Capitolo 2, The Skeleton Twins, Un disastro di ragazza e come doppiatore in Inside Out.