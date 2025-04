Bill Hader al lavoro su una miniserie dedicata al massacro e suicidio di massa di Jonestown

La storia della tragedia di Jonestown sarà alla base di una nuova miniserie in fase di sviluppo per HBO che vede coinvolto Bill Hader come autore e showrunner.

Bill Hader sarà il produttore e possibile protagonista di una serie che racconterà la storia del reverendo Jim Jones, il leader della setta del Tempio del Popolo che ha portato al massacro e suicidio di massa a Jonestown.

Il progetto è in fase di sviluppo per HBO e l'attore collaborerà alla sua realizzazione con Daniel Zelman.

Chi era il reverendo Jones

Jim Jones era nato in Indiana e ha poi fondato nel 1946 la sua prima chiesa, People's Temple Christian Church a Indianapolis, dove si era trasferito con la moglie Marceline Baldwin.

Nel 1955, dopo aver fondato il movimento Wings of Deliverance, ha iniziato a spostarsi per varie località americane, fondando poi una cooperativa agricola a Mendocino, in California. Il Tempio del Popolo si è quindi trasferito in California con 70 membri, che vivevano in comune seguendo gli insegnamenti di Gesù Cristo e il comunismo dottrinario stalinista.

Nell'estate del 1977 più di mille persone si sono trasferite in Guyana, nella nuova 'terra promessa' di Jonestown, dove Jones sosteneva si potesse pregare e salvarsi da una guerra nucleare. Nel 1978 Leo Ryan, deputato del Congresso, ha fatto visita a Jonestown insieme ad alcuni reporter, ricevendo una richiesta di aiuto da parte di alcuni membri della comunità, situazione che ha portato alla sua morte: le guardie del corpo di Jones avevano scoperto quanto accaduto e lo hanno ucciso insieme alla sua scorta prima che ripartisse a bordo del suo aereo.

Il 18 novembre 1978 il 'reverendo' ha quindi annunciato che tutti i fedeli del Tempio dovevano difendersi dal Male uccidendosi, distribuendo quindi un cocktail al cianuro. Ben 909 persone hanno perso la vita nell'omicidio-suicidio.

Il nuovo progetto dell'attore

Bill Hader sarà co-sceneggiatore e co-showrunner della serie, oltre a poter essere regista degli episodi se verrà confermato il via libera alla produzione.

La tragedia di Jonestown è stata al centro di numerosi progetti per il piccolo e grande schermo, tra documentari e miniserie.

Bill Hader ha già collaborato con HBO in occasione di Barry, la serie di cui è stato creatore e protagonista e che ha ricevuto ben 16 nomination agli Emmy.