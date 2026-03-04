Gaten Matarazzo, dopo la fine di Stranger Things, torna sugli schermi con Pizza Movie

Gaten Matarazzo, dopo la fine della serie Stranger Things, ritornerà sugli schermi con un ruolo da protagonista nel film Pizza Movie, di cui è stata svelata la data di uscita su Hulu.

Il progetto debutterà infatti il 3 aprile dopo la première che avverrà al SXSW nel mese di marzo, per poi essere distribuito a livello internazionale su Disney+.

Cosa racconterà il film con Matarazzo

Pizza Movie è stato scritto e diretto da Brian McElhaney e Nick Kocher, il duo conosciuto come BriTANick. Al centro della trama ci sono uno studente universitario timido e il suo coinquilino temerario che decidono di andare a prendere una pizza. Dopo aver assunto una dose di una droga sperimentale con degli effetti inaspettati, i due giovani vengono trasportati in una notte caotica all'insegna di incontri assurdi, folli allucinazioni e rivelazioni inaspettate che potrebbero cambiare la loro vita per sempre.

Oltre a Gaten Matarazzo, diventato famoso in tutto il mondo per il ruolo di Dustin in Stranger Things, nel cast ci sono anche Sean Giambrone, Lulu Wilson, Jack Martin, Peyton Elizabeth Lee, Marcus Scribner, Caleb Hearon, Sarah Sherman, Justin Cooley, Kevin Matthew Reyes, Adam Herschman, e Lucas Zelnick.

Una nuova fase nella carriera dell'attore

Gaten, prima dell'arrivo sugli schermi di Netflix dell'ultima stagione di Stranger Things (di cui potete leggere la nostra analisi del finale), aveva ammesso che dire addio al personaggio di Dustin non sarebbe stato facile. L'attore aveva dichiarato: "Da una parte c'è una specie di eccitazione perché vuoi arrivare alla fine e vedere come questi personaggi si svilupperanno un'ultima volta e come termineranno i loro viaggi. Ma c'è anche una paura profonda. Non solo è stato fantastico, ma è stata un'ottima sicurezza dal punto di vista del lavoro. Adesso tornerò precario".