Gaspard Ulliel, il toccante tributo di Xavier Dolan ai César 2022 (VIDEO)

Lo scorso gennaio il mondo piangeva la scomparsa di Gaspard Ulliel, l'attore 37enne rimasto vittima di un incidente sciistico. Nelle scorse ore, durante la cerimonia dei César 2022, il regista e amico Xavier Dolan gli ha dedicato un toccante tributo.

Ulliel, vincitore di un César (i corrispettivi francesi degli Oscar) proprio per la sua performance in un film di Dolan, la pellicola del 2016 È solo la fine del mondo, è stato omaggiato dal regista con un commovente discorso di 10 minuti in cui Dolan ha voluto ricordarlo per mezzo di una lettera indirizzata alla madre.

"Madame, le sto scrivendo questa lettera senza conoscerla molto bene" premette "[...] Sapevo che venendo qui alla ricerca di isolamento avrei iniziato a pensare a Gaspard. E oltre che per un articolo, un'intervista o una premiazione, mi creda, non avevo intenzione di farlo".

"Il giorno in cui è scomparso ho cercato la sua compagnia riguardando alcuni dei suoi film, incluso Una lunga domenica di passioni. Forse avevo inconsciamente deciso che questo film mi avrebbe confermato ciò che rifiutavo di vedere, ciò che rifiuto ancora questa sera di vedere, di credere" continua "Ma non sono venuto qui per parlare della carriera di Gaspard Ulliel. Potrei elencare una lunga lista di brillanti performance, di splendenti traversate tra le stelle della Riviera, dell'industria. Ma che effetto potrebbero avere queste cose sull'enorme ferita che ha lasciato la sua morte? Non riesco a fare a meno di pensare che lui avrebbe odiato questo tipo di elegia. L'avrebbe vista come poco elegante. E lui era estremamente elegante... Il suo talento, lo abbiamo ancora, lo possiamo ancora vedere, e nessuno può portarglielo via".

"È il privilegio di essere famoso, di essere un attore con una luce così luminosa, quello di poter contare sull'arte per dissolversi nell'eternità [...] " conclude Dolan "È un mondo intero che ha pianto per Gaspard Ulliel. È un mondo intero che continua a piangerlo".