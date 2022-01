Gaspard Ulliel: "Il casco non l'avrebbe salvato, il colpo alla testa è stato troppo forte" secondo gli esperti

L'attore francese Gaspard Ulliel ha subito un fortissimo colpo alla testa lo scorso martedì quando è rimasto vittima di un grave incidente sulle piste di La Rosière, in Savoia. Proprio per questo motivo il casco, secondo gli investigatori, non sarebbe comunque riuscito a salvargli la vita.

Ulliel si è schiantato contro un altro sciatore, un cittadino lituano sulla quarantina, che due giorni dopo ha rilasciato la sua testimonianza a proposito dell'incidente. La collisione avrebbe sbilanciato l'attore e, sebbene non sia stata particolarmente violenta, Ulliel avrebbe in seguito colpito il suolo a tutta velocità e sarebbe stato questo a causare la sua ferita mortale alla testa.

Gaspard Ulliel in Tu honoreras ta mère et ta mère

Secondo gli investigatori, come riportato da Le Parisien, l'impatto con il suolo sarebbe stato fatale con o senza casco. Uno degli esperti ha perfino paragonato l'impatto allo schiantarsi contro un muro in bicicletta a più di quaranta chilometri all'ora.

Gaspard Ulliel ha subito un grave trauma cranico ed è stato immediatamente trasportato in elicottero in un ospedale di Grenoble dove è morto il giorno dopo a causa delle ferite riportate. Michael Schumacher, a quanto pare, è stato curato nella stessa clinica quando ha subito il suo famigerato trauma cranico causato sempre da un grave incidente sugli sci.