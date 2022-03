Oscar 2022, il video In Memoriam celebra Lina Wertmüller, assenti Monica Vitti e Gaspard Ulliel

Dopo gli Oscar 2022, numerose persone sui social hanno manifestato la propria indignazione per l'assenza di diverse star dal video In Memoriam, tra cui Monica Vitti, Gaspard Ulliel e Bob Saget. L'attore statunitense, star de Gli amici di papà, è stata trovata senza vita in una stanza d'albergo a gennaio, all'età di 65 anni. L'attrice italiana se ne è andata nel mese di febbraio, mentre l'interprete francese ha perso la vita a soli 37 anni per un tragico incidente. Il video ha invece ricordato Lina Wertmüller, scomparsa a dicembre.

Ogni anno si tiene la cerimonia degli Oscar e, come ogni anno, non può mancare la polemica riguardante il momento "In Memoriam" con cui l'Academy dice addio alle personalità cinematografiche che se ne sono andate nei mesi che hanno preceduto l'evento più glamour del mondo. Per l'edizione 2022 del tributo, a far storcere il naso è stata l'assenza di Bob Saget: un'esclusione che ha scatenato l'indignazione dei fan, pronti a sfogarsi sui canali social. "In rivolta perché Bob Saget non era nel video In Memoriam degli #Oscar", ha sottolineato un fan. "No ma, seriamente, perché Bob Saget non era nel memoriam?", ha aggiunto un altro. Non è poi passata inosservata l'assenza di Monica Vitti, così come quella di altre star internazionali come Gaspard Ulliel. Considerata la presenza di William Hurt nel video, non si può neanche pensare che questo si riferisca esclusivamente alle persone scomparse entro il 31 dicembre 2021. Questa non è la prima polemica scatenatasi per il filmato in questione: lo scorso anno, ad esempio, è stata esclusa Naya Rivera, mentre due anni fa è toccato a Luke Perry.

Nonostante queste polemiche, il video In memoriam 2022 è stato particolarmente emozionante, considerati gli artisti molto amati che ci hanno lasciato durante l'anno appena trascorso. Nel filmato non poteva mancare Sidney Poitier, il primo attore nero vincitore dell'Oscar come miglior interprete: Poitier, amato e ricordato anche per il film Indovina chi viene a cena? se ne è andato a gennaio, quando aveva 94 anni.

Sullo schermo dell'Academy sono poi passate le immagini di Lina Wertmüller e di Betty White, due donne straordinarie che tanto hanno dato al grande e piccolo schermo. Inoltre, è stato ricordato Ivan Reitman, il regista di Ghostbusters che è stato omaggiato ulteriormente da Bill Murray, presente sul palco del Dolby Theatre.