Gaspard Ulliel commemorato a un anno dalla morte

La regista Emily Atef e la produttrice Xénia Maingot hanno reso omaggio all'attore francese Gaspard Ulliel nel primo anniversario della sua morte durante la proiezione a Londra di More Than Ever, ultimo lungometraggio a cui ha lavorato l'attore prima di morire.

Il dramma vede Vicky Krieps nei panni di una donna che si ritira nei fiordi norvegesi mentre fa i conti con una pericolosa malattia respiratoria. Gaspard Ulliel ha recitato nel ruolo del suo devoto marito che fatica a venire a patti con la sua decisione.

"Oggi c'è una proiezione speciale. Ad essere onesti, non avrei potuto fare questo evento in Francia oggi perché Gaspard era così immensamente amato in Francia", queste le parole di Emily Atef al pubblico al Lumière Cinema dell'Istituto francese. "I francesi hanno un rapporto davvero speciale con i loro attori che non ho mai visto da nessun'altra parte", ha proseguito la regista la quale ha dichiarato che il pubblico francese aveva un legame speciale con Gaspard Ulliel.

"Il pubblico francese lo ha visto crescere, motivo per cui è stato uno shock scomparire in quel modo", ha proseguito. "È stata una gioia immensa incontrarlo e vederlo recitare in questo film come partner di Vicky Krieps".

Emily Atef, come riportato da Deadline, ha poi affermato che la prematura scomparsa dell'attore non ha avuto alcun impatto sulla trama del film o sulla versione finale, ma ha cambiato "il modo in cui lo abbiamo presentato al mondo". La morte di Ulliel "quindi ha influenzato il modo in cui il film è stato proiettato e promosso e il modo in cui è stato visto o non visto".

Nel ricordare l'attore, e rendere omaggio al suo lavoro, la regista si è soffermata sul modo in cui Gaspard Ulleil si è preparato al suo ruolo: "Era davvero un gran lavoratore. Abbiamo iniziato a prepararci nel 2019", ha raccontato per poi descrivere le sue sceneggiature "piene di note e di pensieri".

Gaspard Ulliel è morto il 19 gennaio 2022 in un incidente con gli sci sulle piste di La Rosière, in Savoia.