Garfield: Nicholas Hoult e Hannah Waddingham nel cast di doppiatori

Il nuovo film animato dedicato alle avventure di Garfield potrà contare su un cast davvero stellare e tra i nuovi arrivi ci sono quelli di Nicholas Hoult, Hannah Waddingham, Ving Rhames e Cecily Strong.

Il progetto verrà prodotto da Alcon Entertainment e riporterà sugli schermi i personaggi creati da Jim Davis.

Garfield sarà diretto da Mark Dindal (Chicken Little) e avrà, ovviamente, al centro il gatto rosso cinico e pigro che vive con il suo padrone Jon Arbuckle e il suo cane Odie.

Attualmente la produzione non ha rivelato i ruoli affidati a Ving Rhames (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One), Nicholas Hoult (The Menu), Hannah Waddingham (Ted Lasso) e Cecily Strong (Saturday Night Live).

I nuovi arrivi affiancheranno nel team di doppiatori Chris Pratt e Samuel L. Jackson che danno voce a Garfield e al padre del gatto.

La sceneggiatura è firmata da David Reynolds (Alla ricerca di Nemo), mentre nel team della produzione ci saranno John Cohen (Angry Birds) e Steven P. Wegner.

Il film arriverà nelle sale il 16 febbraio 2024.