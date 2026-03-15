Gangster Squad: la vera storia dietro il crime movie con Sean Penn

Sean Penn, Emma Stone, Josh Brolin e Ryan Gosling sono i protagonisti del thriller di Ruben Fleischer che omaggia il genere gangster, in prima serata su IRIS.

Un gangster movie moderno, che omaggia lo splendore della Old Hollywood e dei divi del muto. Sean Penn, Emma Stone, Josh Brolin e Ryan Gosling sono i protagonisti di Gangster Squad, film del 2013 diretto da Ruben Fleischer, che animerà la prima serata di IRIS oggi, domenica 15 marzo.

Il film è ambientato nella Los Angeles del 1949, in mano alla corruzione e alla criminalità. A capo dei mafiosi troviamo un boss senza scrupoli, Mickey Cohen (Sean Penn). Determinato a porre fine alla corruzione, il sergente John O'Mara (Josh Brolin) raduna una squadra di poliziotti allo scopo di annientare lo spietato boss e riportare la pace in città.

La dark lady Emma Stone e Ryan Gosling in una scena di Gangster Squad

Gangster Squad è tratto da una storia vera?

Per la sceneggiatura di Gangster Squad, Will Beall ha preso spunto da una serie di articoli del giornalista del Los Angeles Times Paul Lieberman, Tales from the Gangster Squad, che ricostruiscono le gesta della vera "Gangster Squad", un'unità segreta del LAPD formata nel 1946 (non 1949, come sostiene il film) per combattere Mickey Cohen, boss mafioso che aveva preso il controllo di Los Angeles dopo la morte di Bugsy Siegel.

Il personaggio di Josh Brolin, John O'Mara, coraggioso veterano della Seconda Guerra Mondiale a capo della Gangster Squad, non è esistito realmente, ma è ispirato a veri agenti di polizia come Jack O'Mara. Naturalmente tutta la vicenda è romanzata e il tasso di violenza è stato amplificato per aumentare la tensione narrativa.

Josh Brolin in una scena di Gangster Squad

La preparazione di Josh Brolin per il personaggio di John O'Mara

Parlando della sua immedesimazione nel ruolo del detective di polizia che guida la squadra speciale anti-crimine, Josh Brolin ha sottolineato le affinità con la sua persona.

"Era un tipo come me. Amava la California, ma al ritorno dalla guerra si è trovato di fronte a una corruzione dilagante nel dipartimento di polizia di Los Angeles. Quando Mickey Cohen si è insediato, ha monopolizzato la città e ha iniziato ad avvelenarla, lui l'ha presa sul personale. Era il Serpico dei suoi tempi. Si rifiutava di farsi comprare e voleva portare a termine il suo compito."

Sorprendentemente, l'attore ha inserito nella sua interpretazione anche il suo rapporto con l'allora moglie Diane Lane, dopo un incontro con la figlia di Jake O'Mara. Lei gli ha detto che suo padre era "un romantico", così Brolin ha riletto un libro che aveva compilato con tutte le lettere che aveva inviato alla moglie durante il primo anno di matrimonio (erano 473).

"Ho iniziato a rileggere quelle lettere di recente ed è bello poter condividere con Diane questo aspetto, perché lui era un romantico a tutto tondo, un idealista e credeva in quello che faceva."

Sean Penn e le "licenze poetiche" per il personaggio di Mickey Cohen

Sean Penn balla con Emma Stone in una scena di Gangster Squad

Naso a parte, non vi sono molte somiglianze tra il divo Sean Penn e l'ex pugile divenuto gangster Mickey Cohen, criminale di origine ebrea attivo a Los Angeles e capo della famiglia criminale Cohen nella metà del XX secolo.

La stessa licenza poetica si estende al destino del personaggio che nel finale del film è al centro di uno spettacolare scontro con John O'Mara. Nella vita reale Cohen finì in prigione per evasione fiscale proprio come Al Capone. Dopo il suo rilascio, divenne una sorta di celebrità. Nel 1961 finì di nuovo in prigione per altri problemi fiscali e poi divenne un paladino contro gli abusi nelle carceri. Morì, in modo tutt'altro che cinematografico, nel sonno nel 1976.