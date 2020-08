Gangs of New York: stasera su Paramount Channel il film con Leonardo DiCaprio

In onda stasera su Paramount Channel, alle 21:10, c'è Gangs of New York, film del 2002 diretto da Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz e Daniel Day-Lewis.

Stasera su Paramount Channel, alle 21:10, arriva Gangs of New York, film del 2002 diretto da Martin Scorsese e ispirato a The Gangs of New York: An Informal History of the Underworld, trattato del 1928 sulle varie gang armate che popolavano il quartiere newyorkese dei Five Points nell'XIX secolo.

Infatti la nostra storia si svolge a New York nella seconda metà del XIX secolo: americani e immigrati irlandesi si combattono per spartirsi il territorio e la gestione degli affari illeciti. In particolare la sfida e' tra i "Conigli Morti", guidati dal giovane Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio), e i "Nativi", capitanati dallo spietato William Cutting detto "il Macellaio" (Daniel Day-Lewis). Lo scontro si fa sempre più feroce, perché Amsterdam è spinto dal desiderio di vendicare la morte del padre, assassinato da Cutting tempo addietro. A sua volta, Cutting vuole uccidere il giovane Vallon per affermare definitivamente il suo predominio sulla città.

Nel 2003 Gangs of New York ha ottenuto ben 10 candidature ai premi Oscar ma più dell'alto margine di possibilità di vittoria ha potuto la nota sfortuna di Martin Scorsese con il premio: nessuna statuetta vinta. Anche se il film è entrato comunque nella storia degli Oscar e proprio in nome del suo record negativo! "Meglio" avevano fatto solo Due vite una svolta e Il colore viola, che di nomination ne avevano ottenute 11.