Gangs of Milano: criminalità e lotte di potere nel trailer della nuova serie Sky Original

Sky ha diffuso il trailer della sua nuova serie originale, Gangs of Milano - Le nuove storie del blocco, ambientata fra le periferie multietniche del capoluogo lombardo.

La serie, una in-house production Sky Studios prodotta con TapelessFilm e Red Joint Film, debutterà il 21 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

In otto episodi diretti da Ciro Visco (Gomorra - La serie, Doc - Nelle tue mani), anche co-sceneggiatore, la serie vede la collaborazione del pioniere del rap italiano Salmo, in qualità di supervisore musicale della colonna sonora nonché di attore.

Milano brucia nella nuova serie Sky Original

Locandina di Gangs of Milano - Le nuove storie del blocco

Nel Blocco, gli scontri tra bande vedono confrontarsi da un lato Bea, divisa tra il suo ruolo di Segundera e la speranza di una vita normale, e dall'altro Mahdi, che cerca in ogni modo di coprire il vuoto lasciato da suo zio. Fra di loro, una banda di ragazzi giovani e sfacciati, la Kasba: multietnica, rumorosa, incontenibile. A guidarli ci sono Zak e Nael, due ventenni di origine araba determinati a farsi strada, nella musica come nella vita. I ragazzi della Kasba passano il tempo tra esibizioni trap, microcriminalità e scontri con gli abitanti. Nessuno li spaventa, non temono nemmeno Mahdi e i suoi, che cercano faticosamente di tenerli a bada.

Una foto del rapper Salmo

Il ritorno in città di Ludo, ferito e perso dopo un evento di cui si addossa le colpe, porta Bea, Ludo e Mahdi a fare i conti con quel legame che ognuno, a modo suo, cerca di negare. Ma insieme sono più forti: così tra vecchi amici e nuovi nemici, la pressione delle aspettative e una vita che sembra giocare con loro come fossero pedine, Bea, Ludo e Mahdi si uniscono di nuovo in un'avventura senza esclusione di colpi.

Protagonisti sono Laura Osma, Alessandro Piavani, Andrea Dodero, Fahd Triki, Noè Batita, più la presenza del rapper Salmo, Elisa Wong e Alessandro Borghi. Inoltre, sono presenti anche Alessandro Tedeschi, Tommaso Donadoni e Anna Manuelli. Le sceneggiature sono di Paolo Vari, Ivano Fachin, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Ciro Visco. Il soggetto è invece firmato da Dario Bonamin, Giuseppe Capotondi, Fabrizio Cestaro, Ivano Fachin, Laura Grimaldi, Naima Vitale, Paolo Piccirillo, Stefano Voltaggio, Paolo Vari, Ciro Visco.