Gangs of London: il trailer della seconda stagione

Appena diffuso il teaser trailer dell'attesissimo ritorno di Gangs of London 2. Nelle primissime immagini del cult Sky Original inglese i fan della serie ritroveranno Elliot, l'ex poliziotto sotto copertura interpretato da Sope Dìrísù, e pregusteranno un assaggio di una seconda stagione piena di colpi di scena e sequenze action coinvolgenti dal respiro cinematografico.

La seconda stagione di Gangs of London - Il volto oscuro di Londra sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2022.

A un anno di distanza dalla morte di Sean Wallace e a seguito della violenta resa dei conti della prima stagione, la mappa e l'anima di Londra sono state completamente ridisegnate. I membri rimasti dei Wallace sono sparpagliati, i Dumani sono ormai stati estromessi ed allontanati, mentre Elliot è ora costretto a lavorare per "gli Investitori".

Stanchi di starsene a guardare dall'alto una città che sta precipitando nel caos, "gli Investitori" decidono di chiamare i rinforzi per riprendere il controllo. Vecchie conoscenze e new entry combatteranno contro il nuovo ordine, costringendo i nemici giurati a lavorare insieme e i membri della famiglia a tradirsi a vicenda. Chi vincerà la battaglia per conquistare l'anima di Londra?

La prima stagione, grandissimo successo di critica e vincitrice di un BAFTA, è stato il lancio più imponente degli ultimi cinque anni per una serie Sky Original su Sky Atlantic.

Gangs of London: la spiegazione del finale che sconvolge la serie

La seconda stagione vedrà il ritorno nel cast di Ṣọpẹ́ Dìrísù, Paapa Essiedu, Lucian Msamati, Michelle Fairley, Orli Shuka, Pippa Bennett-Warner, Brian Vernel, Narges Rashidi, Asif Raza e Valene Kane. Al loro fianco ci saranno Waleed Zuaiter nei panni di Koba, la rapper francese Jasmine Armando nel suo primo ruolo televisivo nei panni di Saba, Fady El-Sayed nel ruolo di Faz, Salem Kali nei panni di Basem e Aymen Hamdouchi nei panni di Hakim.

Qui la nostra recensione della prima stagione di Gangs of London. La premiata serie è stata creata da Gareth Evans e dal suo partner creativo Matt Flannery. Gangs of London è una produzione Pulse Films in collaborazione con SISTER per Sky Studios ed AMC.