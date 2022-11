Gangs of London: la serie è stata rinnovata per la stagione 3

La serie britannica Gangs of London, ideata da Gareth Evans, è stata rinnovata ufficialmente dai produttori per la stagione 3.

Gangs of London, la serie action crime drama inglese creata da Gareth Evans, è stata rinnovata per la stagione 3 a poco più di un mese di distanza dall'uscita della seconda.

Secondo quanto riportato da Radiotimes, la conferma di una terza stagione della serie in onda su Sky e in streaming su Now, è arrivata con un breve video su Twitter all'interno del quale fori di proiettile appaiono su di uno sfondo rosso. Ad accompagnarli la didascalia: "Notizie appena giunte, gangster... #GangsOfLondon confermata la terza serie".

Proprio al termine dello scorso anno, la star di Gangs of London, Sope Dìrísù, interprete di Elliot Finch, aveva parlato delle sue speranze per l'arrivo di una terza stagione, ma facendo "un passo alla volta" insieme al resto del cast e della troupe. Al termine della seconda stagione, aveva proseguito Dìrísù, la reazione dei fan sarebbe stato un primo segnale per capire se una nuova stagione poteva arrivare sul piccolo schermo, sottolineando che bisognava "aspettare il via libera" per la creazione di nuovi episodi.

Gangs of London 2, la recensione del finale: chi siederà sul trono di House of the Droga?

La seconda stagione ha visto un cambiamento importante con l'arrivo del nuovo showrunner Corin Hardy che ha preso il posto di Gareth Evans. Non ci sono, al momento, notizie in merito ad ulteriori cambiamenti prima dell'arrivo dei nuovi episodi sullo schermo.