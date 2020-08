Gangs of London: guardiamo e commentiamo il finale di stagione della serie su Twitch

Lunedì 3 agosto la serie Gangs of London torna su SKY e NOW TV: noi di Movieplayer.it commenteremo il finale di stagione, gli episodi 8 e 9, insieme a voi, in live su Twitch.

Gangs of London: un'intensa scena della serie

Gangs of London torna su Sky e Movieplayer.it seguirà, in diretta sul canale Twitch, anche gli episodi 8 e 9. Alle 21:00 di oggi, lunedì 3 agosto, Giuseppe Grossi, Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori guarderanno e commenteranno il primo finale di stagione della serie Sky original che ha rapito il pubblico britannico.

Gli episodi 8 e 9 di Gangs of London andranno in onda stasera su Sky e in streaming su NOW TV alle 21:15 ma ci sveleranno chi c'è dietro alla morte di Finn Wallace? Chi è il burattinaio che muove tutti i fili? Mentre Billy va alla ricerca di sua sorella Jacqueline, temendo per la sua incolumità, Sean e Marian cercano un rifugio in cui sentirsi più al sicuro che a casa. Luan Dushaj si scontra apertamente con Mosi. Lale invece è dalla parte di Sean e decide di aiutarlo a lanciare un messaggio: i Wallace non si arrenderanno mai, e chi pensa che la famiglia sia finita con la morte del padre sta commettendo un grave errore.

Nel frattempo Elliot, che sembrava vicinissimo a una svolta nelle sue indagini, si ritrova sotto interrogatorio: cos'è successo all'Hotel Reno, e qual è la reale natura dei suoi rapporti con i Wallace?

Lo scopriremo stasera, seguendo insieme il finale di stagione con Giuseppe, Gabriella ed Emanuele che commenteranno gli ultimi due episodi di Gangs of London sul nostro canale Twitch ufficiale, in attesa della seconda stagione già in produzione.