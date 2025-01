Gangs of London sta per tornare con la stagione 3, ecco il teaser

In aprile tornerà sugli schermi televisivi, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la serie Gangs of London con gli episodi della stagione 3, di cui è stato condiviso un nuovo teaser.

Al centro della trama, come anticipa anche il video inedito, nelle strade della capitale britannica ci saranno violente lotte per il potere che avranno degli eviti imprevedibili.

Cosa accadrà in Gangs of London 3

Nella terza stagione della serie Gangs of London, la famiglia Dumani, per cui ora lavora l'ex poliziotto diventato gangster Elliot, dovrà affrontare un grosso problema quando un carico di cocaina "corretto" causa la morte di centinaia di civili a Londra. Il caos conseguente attira l'attenzione delle autorità, mettendo le gang di Londra sotto pressione come mai prima, e le ripercussioni - sia personali che professionali - avranno conseguenze devastanti per tutti, dai Wallace a Luan, da Lale alle gang di strada. Si è trattato di un attacco deliberato, ed è solo l'inizio. Ma chi è stato, e perché?

Ecco il teaser:

Il cast della serie

Tra gli interpreti della nuova stagione si potrà assistere al ritorno di Ṣọpẹ́ Dìrísù nel ruolo di Elliot Carter, di Joe Cole nel ruolo di Sean Wallace, Michelle Fairley in quello di Marian Wallace, Lucian Msamati nel ruolo di Ed Dumani, Brian Vernel (Billy Wallace) e Narges Rashidi che torna nel cast nel ruolo di Lale. Ritornano anche Pippa Bennett-Warner nel ruolo di Shannon Dumani, Asif Raza Mir nel ruolo di Asif Afidi, Orli Shuka ed Eri Shuka che saranno di nuovo, rispettivamente, Luan e Mirlinda Dushaj, Jahz Armando nei panni di Saba e Fady Elsayed nel ruolo di Faz. New-entry nel cast Andrew Koji, Richard Dormer e T'Nia Miller. Guest star Phil Daniels, Ruth Sheen e Mat Fraser.

Lo show è prodotto da Pulse Films di Vice Studio Group. Gangs of London è stata creata da Gareth Evans e Matt Flannery. Peter McKenna guida il team di sceneggiatori, alla regia Kim Hong Sun insieme a Farren Blackburn e Tessa Hoff.