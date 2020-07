Gangs of London: guardiamo e commentiamo gli episodi 6 e 7 della serie su Twitch

Lunedì 27 luglio la serie Gangs of London torna su SKY e NOW TV: noi di Movieplayer.it commenteremo gli episodi 6 e 7 insieme a voi, in live su Twitch.

Gangs of London: un'immagine della stagione 1

Gangs of London torna su Sky e Movieplayer.it seguirà, in diretta sul canale Twitch, anche gli episodi 6 e 7. Alle 21:00 di oggi, lunedì 27 luglio, Giuseppe Grossi, Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori guarderanno e commenteranno i due episodi successivi della serie Sky original che ha rapito il pubblico britannico.

Gli episodi 6 e 7 di Gangs of London andranno in onda stasera su Sky e in streaming su NOW TV alle 21:15 e sono particolarmente attesi dopo i fatti della scorsa settimana. Non solo il destino dell'ingenuo Darren, infatti, a quanto pare ora è in pericolo anche il futuro dell'intera famiglia Wallace. L'identità di chi ha ordinato l'omicidio di Finn potrebbe essere rivelata davvero molto presto, ma lo stesso mandante potrebbe già aver ordinato l'esecuzione del nuovo capo, Sean Wallace?

Lo scopriremo stasera, seguendo insieme gli episodi 6 e 7.

Giuseppe, Gabriella ed Emanuele commenteranno tutte le puntate di Gangs of London sul nostro canale Twitch ufficiale ogni lunedì in diretta, fino al gran finale del 3 agosto, dalle ore 21:00 in punto.