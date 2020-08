Gangs of London: analizziamo il finale di stagione in live su Twitch

Conclusa la messa in onda di Gangs of London su SKY e NOW TV, terminano oggi anche le nostre analisi con il finale di stagione, nel nuovo appuntamento di So Serial, oggi alle 12:00 in live su Twitch.

Il finale di stagione di Gangs of London è andato in onda ieri sera su Sky e noi di Movieplayer.it siamo pronti ad analizzarlo in live oggi su Twitch, alle ore 12:00, nella nuova puntata di So Serial, in compagnia di Valentina Ariete.

Un po' c'era da aspettarsi che in fondo i due episodi conclusivi della prima stagione di Gangs of London, l'8 e il 9, avrebbero in parte disatteso le aspettative, ma chiamatela, se volete, sopravvivenza narrativa: in fondo c'è una seconda stagione, già ordinata, tutta da creare. Pur volendo evitare spoiler per coloro che non hanno ancora visto la chiusura del primo ciclo di episodi (ma che possono recuperarla on demand su Sky e in streaming su NOW TV), bisogna però dire che di certo non si è risparmiato in fatto di azione e colpi di scena, perfettamente in linea con quanto già mostrato nelle 7 puntate precedenti.

Così, chi alla fine sia realmente sopravvissuto a questo scoppiettante ultimo episodio - di cui abbiamo parlato nella nostra spiegazione del finale di Gangs of London - non è cosa semplicissima da stabilire, pur essendo, l'ultima puntata, disseminata di indizi per capire chi ritroveremo nella prossima stagione e chi invece dovrà essere salutato per sempre. Direttamente in live alle 12:00 sul canale Twitch di Movieplayer.it, Valentina Ariete è pronta anche questa settimana ad analizzare ogni dettaglio dell'intrigante finale di stagione di Gangs of London.