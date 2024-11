Gangs Of London 3: ecco il primo teaser della prossima stagione della serie Sky

È stato diffuso il primo teaser della terza stagione dello serie Gangs of London, che vede come protagonisti Sope Dirisu e Joe Cole.

La serie Sky e AMC Gangs of London sta per tornare sul piccolo schermo. Il primo teaser della terza stagione dello show creato da Gareth Evans e Matt Flannery vede il ritorno, tra gli altri, di Sope Dirisu nel ruolo del protagonista Elliot Carter, Joe Cole nel ruolo di Sean Wallace, Michelle Fairley nel ruolo di Marian Wallace, Lucian Msamati nel ruolo di Ed Dumani, Brian Vernel nel ruolo di Billy Wallace, Narges Rashidi nel ruolo di Lale e Asif Raza Mir nel ruolo di Asif Afid.

Il nuovo cast comprende Andrew Koji, Richard Dormer e T'Nia Miller, con Phil Daniels, Ruth Sheen e Mat Fraser come guest star.

Cosa racconterà Gangs Of London 3?

La sinossi della terza stagione recita: "Quando il caos scoppia a Londra dopo che un carico di cocaina ha ucciso centinaia di persone, i personaggi preferiti dai fan si scontrano con nuovi volti legati da vincoli di sangue, scatenando brutali lotte di potere, alleanze inaspettate e feroci rivalità".

La stagione inizierà con l'ex poliziotto sotto copertura diventato gangster Elliot che lavora come criminale di alto livello al fianco dei Dumanis, mentre una partita di cocaina uccide centinaia di persone e scatena una nuova lotta per il potere. Come sempre, Sky promette azione brutale, alleanze inaspettate e feroci rivalità.

Pulse Films produce per Sky Studios e AMC+, lo streamer di AMC Networks. La stagione verrà lanciata su Sky nel Regno Unito il prossimo anno, mentre i dettagli del lancio per AMC devono ancora essere confermati.

Peter McKenna è lo sceneggiatore principale e Kim Hong Sun il regista principale. Entrambi sono produttori esecutivi insieme a Thomas Benski, Hugh Warren, Vikki Tennant, l'attore Dìrísù, Adrian Sturges di Sky Studios e Noel Manzano di AMC+.