GameStop: l'uomo che ha ispirato The Wolf of Wall Street commenta la vicenda

Jordan Belfort, che ha ispirato The Wolf of Wall Street, è intervenuto sulla questione GameStop e ha dato il suo consiglio ai piccoli investitori che vogliono investire.

Jordan Belfort, l'imprenditore noto al grande pubblico per aver ispirato The Wolf of Wall Street con Leonardo DiCaprio, ha dato il suo parere sulla questione GameStop e ha invitato i piccoli investitori ad acquistare azioni ma a farlo con cautela e attenzione.

Una foto di Jordan Belfort

Accodandosi ai pareri dati da numerosi esperti del mondo della finanza, anche Jordan Belfort ha dimostrato la sua felicità all'idea che i piccoli investitori siano stati in grado di ottenere la loro rivalsa su Wall Street. Relativamente alla questione GameStop, l'imprenditore ha dichiarato: "Per me è stato un vero shock. Wow, è stato straordinario e gratificante vedere che, qualche volta, anche Wall Street e i fondi speculativi possono perdere. D'altronde, è già da moltissimi tempo che fondi del genere prosperano alle spalle di piccoli investitori".

The Wolf of Wall Street: Leonardo DiCaprio dà il via alla festa

In occasione di un'intervista con Sky News, il celebre imprenditore a cui Martin Scorsese ha dedicato The Wolf of Wall Street ha spiegato la sua strategia in un caso come quello di cui è stato protagonista GameStop. L'uomo, che ha trascorso quasi due anni in carcere a causa di frode e manipolazioni in borsa, ha affermato: "Ci si deve andare con molta cautela perché è un'azione che potrebbe somigliare al tentativo di afferrare un coltello al volo. Wall Street e i fondi speculativi sono molti bravi a individuare le cosiddette inefficienze di mercato. Al momento, questa si può catalogare come un'inefficienza di mercato e Wall Street la vorrà chiudere il prima possibile".

Come riportato da Business Insider, Belfort ha anche dato il suo consiglio ai piccoli investitori che volessero ricavare profitto: "Si tratta di un'occasione straordinaria per fare qualche soldo ma fate attenzione e siate cauti. Assicuratevi di investire soltanto ciò che potete perdere senza troppi problemi. Insomma, non esagerate!".