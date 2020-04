Game of Thrones: Beyond the Wall, il videogioco da oggi su Huawei App Gallery

Il videogioco de Il trono di spade, Game of Thrones: Beyond the Wall, da oggi è disponibile su Huawei App Gallery.

Game of Thrones: Beyond the Wall, videogioco ispirato alla serie tv Il trono di spade, da oggi è disponibile su Huawei App Gallery. Il videogioco approda sui telefoni Android, inclusi lo Huawei P40 e P40 Pro. In aggiunta al Play Store, gli sviluppatori di Behavior interactive hanno reso disponibile il videogame nella Huawei App Gallery.

Huawei ha lavorato fianco a fianco con la compagnia che produce Game of Thrones: Beyond the Wall per realizzare la sua App assicurandosi che lo Huawei Mobile Services (HMS) possa colmare il vuoto del Play Servies di Google. Il risultato è che l'esperienza di gioco dovrebbe essere molto simile a quella di iOS e della variante di Play Store.

Questa novità è molto importante perché rappresenta un primo traguardo dopo gli sforzi della nascente piattaforma Huawei dando maggior credibilità alla Huawei's App Gallery.

