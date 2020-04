The Last of Us 2 e Iron Man VR rinviati causa Coronavirus, dice Sony

Sony ha informato i fan che il lancio di The Last Of Us 2 e Iron Man VR è stato rimandato a causa del Coronavirus.

The Last of Us 2 e Iron Man VR, come annunciato dalla Sony che ne ha svelato il rinvio, non debutteranno come previsto nei prossimi mesi a causa del Coronavirus. La notizia, già abbastanza triste per chi attendeva da tempo i due videogame, è resa ancora più spiacevole a causa dell'incertezza relativa alle nuove tempistiche.

The Last of Us 2 avrebbe dovuto arrivare il 29 maggio e Naughty Dog, i cui dipendenti stanno lavorando da casa, ha dichiarato: "La buona notizia è che abbiamo quasi concluso lo sviluppo. Tuttavia, anche se avessimo concluso il gioco, eravamo costretti ad affrontare il fatto che non avremmo potuto lanciarlo in modo soddisfacente a causa delle logistiche che non dipendono dal nostro controllo. Vogliamo assicurarci che tutti possano giocare a The Last of Us Part II nello stesso periodo, assicurandoci che stiamo facendo tutto il possibile per mantenere la miglior esperienza a tutti. Questo ha voluto ritardare il debutto del gioco fino a quando sarà possibile risolvere questi problemi legati alle logistiche".

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

Ecco i tweet pubblicati da PlayStation:

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

Currently, there are no other delays to report, but we'll keep you updated. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

Nel videogame The Last of Us Part II Ellie ha ora diciannove anni e sembra aver trovato pace e tranquillità a Jackson, stringendo anche dei legami che vengono spezzati da un atto violento. Ellie si ritrova quindi alimentata dalla voglia di fare giustizia e avere vendetta, dovendo muoversi in un mondo ostile.

Il game director Neil Druckkman aveva dichiarato: "Abbiamo iniziato a lavorare a questo gioco oltre cinque anni fa ed è difficile descrivere l'immensa pressione di dover essere all'altezza del primo gioco. Sappiamo quanto amiate questo mondo e i suoi personaggi, specialmente Ellie e Joel. Credetemi, anche noi siamo fan. Li amiamo. Ed è per questo che abbiamo trascorso cinque anni per realizzare un gioco che pensiamo renda loro giustizia, raccontando una storia piena di sfumature che affronta la domanda: fino a dove vi spingereste per fare giustizia contro le persone che hanno fatto del male a chi amate?".

Iron Man VR permetterà di calarsi totalmente nei panni di Tony Stark, affrontando combattimenti e inseguendo in volo un jet che sta precipitando.

Il gioco proporrà anche una nuova armatura creata da Andi Granov, il leggendario illustratore e costumista della Marvel. In Marvel's Iron Man VR il giocatore sarà Tony Stark e si confronterà con dei fantasmi del passato: delle forze potenti che cercano di rovinare lui e tutto ciò in cui crede. I giocatori si ritroveranno faccia a faccia con iconici alleati e super villain mentre volano intorno al mondo per compiere un'eroica missione e salvare non solo la Stark Industries, ma l'intero mondo.