Gal Gadot su Wonder Woman e Godzilla: "Ecco chi vincerebbe in un combattimento"

Gal Gadot ha recentemente rivelato chi tra Wonder Woman e Godzilla vincerebbe in un ipotetico combattimento corpo a corpo.

Gal Gadot, intervistata da Jimmy Kimmel durante un episodio del suo talk show, ha rivelato chi, secondo lei, tra Wonder Woman e Godzilla, vincerebbe in un epico scontro corpo a corpo: "Ecco chi vincerebbe se i due si scontrassero in un combattimento, non c'è alcun dubbio sul risultato."

Wonder Woman: Gal Gadot durante un combatitmento

Il mese scorso Godzilla vs. Kong, film che in Italia uscirà il 6 maggio 2021, negli Stati Uniti ha finito per detronizzare Wonder Woman 1984 in termini di visualizzazioni secondo un rapporto pubblicato negli ultimi giorni. Probabilmente è la cosa più simile ad un combattimento tra Diana Prince e il re dei mostri che saremo mai in grado di vedere ma ciò non significa che la Gadot non abbia idea di chi potrebbe vincere un simile scontro.

Wonder Woman: Gal Gadot e la regista Patty Jenkins sul set

Durante l'intervista il conduttore americano ha parlato di Wonder Woman 3 ed ha scherzato dicendo che secondo alcune voci Godzilla sarebbe presente anche nel cast di quella pellicola. Quando Kimmel ha detto che secondo lui Wonder Woman sarebbe in grado di sconfiggere il re dei mostri la Gadot ha esclamato: "L'hai detto tu Jimmy ma io la penso come te! Non c'è alcun dubbio sul risultato."

L'attesissimo film diretto da Adam Wingard, Godzilla vs. Kong, con protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e con Kyle Chandler, sta per arrivare in streaming e il noleggio premium sarà presto disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.