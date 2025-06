Wonder Woman: Gal Gadot fuori dal nuovo DCU? Ecco cosa sappiamo finora

Mentre James Gunn conferma che un progetto su Wonder Woman è in fase di sviluppo ai DC Studios, cresce la curiosità sul futuro dell'eroina e sulla possibilità che Gal Gadot torni a indossarne i panni.

Dopo un lungo silenzio, qualcosa si muove attorno al futuro cinematografico di Wonder Woman. A distanza di oltre un anno dall'annuncio della serie Paradise Lost, ambientata sull'isola di Themyscira, James Gunn ha finalmente confermato che un nuovo progetto legato all'Amazzone è attualmente in lavorazione presso i DC Studios.

Intervistato da Entertainment Weekly, il co-CEO dei DC Studios ha dichiarato: "Wonder Woman è un progetto a parte, procede lentamente, ma va avanti. È in fase di scrittura proprio adesso".

Un aggiornamento che riaccende i riflettori sul personaggio e soprattutto su una domanda che da tempo divide i fan: Gal Gadot tornerà a interpretare Diana Prince nel nuovo universo DC?

Un futuro ancora incerto per Gal Gadot

Gadot ha vestito i panni dell'eroina in numerosi film del DCEU, da Batman v Superman: Dawn of Justice a Wonder Woman 1984, fino alle sue apparizioni in Shazam! La furia degli dei e The Flash. Sebbene la sua interpretazione sia stata al centro di opinioni contrastanti, l'attrice è diventata un volto iconico per milioni di fan.

Wonder Woman: Gal Gadot e la regista Patty Jenkins sul set

Proprio per questo, la possibilità di un suo ritorno non sembrava del tutto esclusa. Gadot stessa, nel 2023, aveva lasciato intendere di aver discusso un possibile nuovo film con James Gunn e Peter Safran durante la promozione di Heart of Stone, dichiarando che un nuovo capitolo con lei protagonista era in fase di sviluppo.

Ma secondo l'insider Jeff Sneider, intervistato nel podcast The Hot Mic, le possibilità sarebbero praticamente nulle. "No, no, no. Non succederà", ha detto secco Sneider, spegnendo le speranze di chi sognava una continuità con il passato.

Con l'uscita di scena di Patty Jenkins e l'accantonamento di Wonder Woman 3, i DC Studios sembrano intenzionati a ripartire da zero. Sebbene non sia ancora chiaro se l'eroina apparirà prima in un progetto stand-alone o in un film corale - come il vociferato World's Finest, che vedrebbe Batman e Superman protagonisti - i fan stanno già ipotizzando chi potrebbe raccogliere l'eredità della Gadot.

In cima alla lista dei desideri c'è Adria Arjona, star di Andor, il cui nome circola da mesi come possibile nuova Diana. E secondo indiscrezioni, i casting sarebbero già in corso.

Justice League: Wonder Woman dalle prime immagini diffuse al Comic-Con 2016

Nonostante l'assenza di dettagli ufficiali sulla trama, è probabile che Wonder Woman continui ad avere un ruolo di primo piano nel futuro del DCU. Gunn e Safran sembrano intenzionati a costruire un universo coeso e, come dimostrato dalle conferme di attori come Xolo Maridueña (Blue Beetle) e John Cena (Peacemaker), non tutti i volti del vecchio DCEU sono stati messi da parte.

Resta ora da vedere quale direzione prenderà la nuova Wonder Woman e, soprattutto, chi ne raccoglierà il testimone.