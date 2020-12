Gal Gadot e le polemiche su Cleopatra: "Non c'era un'attrice macedone adatta alla parte"

Gal Gadot sarà la protagonista di Cleopatra nel film che verrà diretto da Patty Jenkins per Paramount Pictures e l'attrice ha ora risposto alle critiche emerse online dopo che è stata scelta per l'iconico ruolo.

Le polemiche sono legate al fatto che la star sia di origine israeliana ed è quindi stata considerata troppo "bianca" per la parte della regina egiziana.

Durante un'intervista rilasciata alla BBC, Gal Gadot ha spiegato: "Se si volesse essere totalmente aderenti alla realtà, per prima cosa, si dovrebbe pensare che Cleopatra era macedone. Stavamo cercando un'attrice macedone che fosse adatta alla parte. Non c'era e io provo molta passione per la figura di Cleopatra".

La protagonista di Wonder Woman ha quindi aggiunto: "Ho amici in tutto il mondo, non importa se sono musulmani, cristiani, cattolici, atei, buddisti o ebrei, ovviamente. Le persone sono persone e io voglio celebrare l'eredità di Cleopatra e onorare questa fantastica icona storica che ammiro così tanto".

Gal Gadot ha infine ribadito che se non si è d'accordo con la sua presenza nel film si può realizzarne un'altra versione: "Tutti possono girare questo film e tutti possono farlo. Io sono così appassionata che realizzerò la mia versione della storia di Cleopatra".

Cleopatra era bianca o nera? Gal Gadot divide ma gli archeologi raccontano un'altra storia

La figura della regina dovrebbe in futuro essere al centro di un altro progetto prodotto da Sony, tuttavia il film non è mai stato girato. La versione diretta da Patty Jenkins avrà la sceneggiatura firmata da Laeta Kalogridis, già autrice di Alexander e Shutter Island.