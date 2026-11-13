Gal Gadot: "Mi spaventa come si diffonda in fretta l’odio verso gli ebrei"

L'attrice di Wonder Woman è intervenuta alla cena di gala del Simon Wiesenthal Center per rendere omaggio a Ynon Kreiz, co-CEO di Skydance, indicandolo come una figura capace di offrire sostegno e speranza in un momento particolarmente difficile per la comunità ebraica.

Gal Gadot ha trattenuto a stento le lacrime mentre rendeva omaggio a Ynon Kreiz, co-amministratore delegato di Skydance, durante la cena per l'assegnazione dell'Humanitarian Award del Simon Wiesenthal Center. Nel corso della serata, organizzata l'11 novembre al Beverly Wilshire, l'attrice ha parlato apertamente della crescente diffusione dell'antisemitismo e della paura provocata da un clima nel quale l'ostilità verso gli ebrei sembra trovare sempre più spazio.

Gal Gadot: "Ynon Kreiz è una luce in un momento buio"

"Mi spaventa la rapidità con cui si sta diffondendo l'odio verso gli ebrei, e quanto apertamente venga espresso e accettato", ha dichiarato Gal Gadot davanti agli ospiti. "Dal massacro del 7 ottobre e dalla guerra che ne è seguita, mi sono chiesta più volte fin dove possa arrivare tutto questo. Se le persone si abituano ad ascoltare e vedere l'odio, voltandosi dall'altra parte, dove si arriverà?"

Una foto di Gal Gadot

L'ex interprete di Wonder Woman ha individuato proprio in Kreiz una delle persone capaci di contrastare questa deriva. La sua determinazione, ha spiegato, rappresenta un punto di riferimento per chi vive con preoccupazione la situazione attuale. "Quello che mi dà speranza è che persone come Ynon non vacillano. Continuano a fare ciò che hanno sempre fatto, restano salde nelle proprie convinzioni. Sentono quello che la nostra comunità sta attraversando e prendono posizione contro l'antisemitismo", ha affermato Gadot, sottolineando la partecipazione personale del dirigente a questa battaglia.

L'attrice ha poi descritto la sua leadership come "un faro di luce in un'ora buia", aggiungendo che proprio gesti e prese di posizione di questo tipo possono restituire coraggio alla comunità ebraica.

Kreiz, che ha guidato Mattel per otto anni prima di assumere un nuovo incarico ai vertici di Skydance, è stato nominato co-CEO della società a fine settembre da David Ellison. Dopo la fusione tra Warner Bros. e Paramount, Ellison mantiene la responsabilità della strategia complessiva, delle attività creative e tecnologiche, mentre Kreiz segue le operazioni quotidiane e l'integrazione delle due realtà.

Nel suo intervento, Kreiz ha ripreso le parole di Gal Gadot, ribadendo la necessità di distinguere il dissenso politico dall'antisemitismo. "Il disaccordo con le politiche del governo israeliano non può diventare una scusa per l'odio verso gli ebrei", ha dichiarato.

Il dirigente ha inoltre ringraziato David Ellison per quella che ha definito una posizione coraggiosa a sostegno di Israele e del popolo ebraico, auspicando che il rapporto tra Stati Uniti e Israele rimanga "incrollabile".

Ellison aveva preso la parola prima dell'attrice, definendo un privilegio poter contare su Kreiz alla guida della nuova Skydance. Ne ha lodato soprattutto l'approccio concreto al lavoro e la coerenza tra valori dichiarati e comportamenti: "Non si limita a parlare di ciò in cui crede, ma vive secondo quei principi", ha affermato, descrivendolo come un leader disposto ad agire in prima persona quando c'è qualcosa da fare.

Anche Jeffrey Katzenberg, cofondatore di DreamWorks, ha dedicato parole di apprezzamento al manager. Dopo l'esperienza alla guida di Mattel, Kreiz si trova ora ad affrontare, secondo Katzenberg, "il più grande incarico della sua carriera". Una responsabilità che potrebbe avere conseguenze importanti per il futuro dell'industria cinematografica e per la vitalità di Hollywood.

La visione di Kreiz per il futuro di Skydance

Nel suo discorso conclusivo, Kreiz ha ringraziato Ellison per aver dato una svolta alla sua carriera, coinvolgendolo nella costruzione di una società dell'intrattenimento di nuova generazione, fondata sull'incontro tra creatività e tecnologia. Ha quindi illustrato alcuni dei principi che intende portare nella gestione di Skydance.

Gal Gadot in una scena d'azione

"Riconosciamo che guidare un'azienda comporta anche un'obbligazione morale. Vogliamo mettere al primo posto le persone a cui ci rivolgiamo, rispettare prospettive differenti e lasciare che siano la verità e i fatti a guidarci", ha dichiarato. Kreiz ha aggiunto che la società intende utilizzare le proprie competenze e la propria influenza per contribuire al bene comune, accettando di essere giudicata anche sulla base di questo impegno.

La serata era organizzata dal Simon Wiesenthal Center, associazione per i diritti umani impegnata nella lotta all'antisemitismo e a ogni forma di odio, attraverso attività di educazione e sensibilizzazione. L'Humanitarian Award rappresenta il riconoscimento più importante assegnato dall'organizzazione. Tra gli altri premiati della serata figuravano Elica Le Bon, insignita della Medal of Valor, e Bianna Golodryga, che ha ricevuto lo Jewish Heritage Award.