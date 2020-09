Gabriel Garko, le reazioni sui social al suo coming out: "Quanti attori come lui"

Le reazioni al coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5: Vladimir Luxuria sottolinea che 'tanti attori sono costretti a fingere', altri si congratulano con l'attore de L'onore e il rispetto per il suo coraggio.

Le reazioni al coming out di Gabriel Garko che pochi minuti fa ha catturato l'attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip 5 hanno raggiunto la vetta dei trending topic su Twitter, tra chi fa gli auguri all'attore per questo nuovo capitolo della sua vita e chi invece azzarda qualche battuta.

Gabriel Garko, ritratto

Il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5 non è stato esplicito - e questo infatti ha suscitato molte perplessità nel pubblico - ma siamo certi che se ne parlerà per un bel po'. Molti sui social sono rimasti spiazzati da questa confessione, inserita in un momento molto "intenso" del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, altri invece non hanno mancato di sottolineare che si trattava del classico "segreto di Pulcinella", come l'ha chiamato anche lo stesso Garko.

Per Vladimir Luxuria tanti attori "Sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi."

#GFvip5 Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) September 25, 2020

Da parte di molti spettatori è arrivato il pieno supporto a Gabriel Garko e alla sua decisione e hanno invitato altri ad evitare giudizi affrettati e superficiali su un coming out così "tardivo", arrivato dopo molti anni di carriera, durante un reality. Questo momento è stato in qualche modo anticipato dalle dichiarazioni di Tommaso Zorsi su Gabriel Garko e Gabriele Rossi e la loro storia d'amore.

E ricordatevi che non è solo Gabriel Garko. Siamo in tanti come Gabriel Garko. Costretti a mentire, a vivere vite non pienamente nostre, per paura di perdere la famiglia, gli amici, il lavoro, il rispetto.

Costretti a vivere nella menzogna per colpa dei pregiudizi.#GFVIP — Mai 'na gioia (@Una_Gioia_Mai) September 25, 2020

Non importa il modo, non importa che fosse un segreto di Pulcinella, non importa il tempo, importa averlo fatto. Soprattutto per lui stesso. Da oggi per Gabriel Garko potrà iniziare una nuova vita. Gli auguro serenità. L'amore vince sempre, anche quello per se stessi 🌈#GFVIP — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) September 25, 2020

non esiste cosa più brutta del doversi nascondere per colpa della stupidità e dover fingere di essere qualcun altro, Gabriel Garko stasera ha fatto una cosa difficilissima ma si è liberato di un peso enorme #GFVIP pic.twitter.com/TCsFl6SqBU — вяιѕє (@tuttosadizayn) September 25, 2020

Quindi Gabriel Garko ha appena fatto coming out su canale 5.



Nessuna battuta per favore, solo un grosso in bocca al lupo per questa sua "nuova vita".



Non è mai troppo tardi per essere liberi. #GFVIP — imtheitaliansam (@imtheitaliansam) September 25, 2020

Per quanto riguarda il coming out di Gabriel Garko, Credo lo abbia fatto soltanto perché parlava con Adua del coraggio che ci vuole per vivere liberi. Inoltre credo che non sia per niente uno di quei coming out “televisivi” bensì ha fatto un discorso molto profondo. #GFVIP — Rocco D’Angelo (@babysocko_) September 25, 2020

Comunque al di là di tutto sono felicissimo per Garko, levarsi un peso del genere a 48 anni penso sia una rinascita totale #GFvip — [Righetto] (@Ri_Ghetto) September 25, 2020

Non sono mancati i tweet ironici su questo "colpo di scena" così come le domande. Qualcuno ha sottolineato la somiglianza tra Gabriel Garko e Imma Battaglia, la moglie di Eva Grimaldi. Tempo fa Garko ebbe una lunga relazione con Eva e sono rimasti molto amici.

Le reazioni durante la lettera di Gabriel Garko : #GFVIP pic.twitter.com/Z1Y77wasFC — 🥑 (@imsuchagrandma) September 25, 2020

Raga ma quindi scusatemi Gabriel Garko è Imma Battaglia? #GFVIP pic.twitter.com/82NhGwfN4m — xx.e.xx🌹 (@without_ema) September 25, 2020

Gabriel Garko si è trasformato in Imma Battaglia #GFVIP pic.twitter.com/7mA4TWVtFb — GabryGiga (@GabryGiga) September 25, 2020

Tra i commenti, qualcuno preferirebbe che si parlasse dell'Ares Gate, questione scabrosa che in questi giorni tiene banco in un susseguirsi di rivelazioni scottanti. Qualcuno è convinto che il coming out di Gabriel Garko sia stato fatto per distogliere l'attenzione dall'Ares Gate.

Gabriel Garko raccontaci tutto dell'Ares Gate sennò la tua presenza qui è inutile. #GFVIP — 𝑴𝒂(rtini)𝒅𝒂𝒎𝒆 𝒀 🍸🐍 (@yleniaindenial) September 25, 2020