Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono stati insieme: Tommaso Zorzi lo dice al GF Vip 5

Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono stati insieme: a rivelarlo è stato Tommaso Zorzi durante il Grande Fratello VIP 5. L'influencer milanese lo ha detto a Matilde Brandi, una confidenza che gli sarebbe stata fatta proprio da Gabriele Rossi.

Rodolfo Valentino - La leggenda: Gabriel Garko in una foto della fiction Mediaset

I rumor sulla presunta relazione tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono andati avanti per mesi ma la loro storia non è mai stata confermata dai diretti interessati. I due hanno sempre parlato di un'amicizia speciale anche quando sono stati fotografati a cena con i genitori dell'attore e ballerino.

Tommaso Zorzi ha parlato della chiacchierata relazione tra Garko e Rossi con la coinquilina del Grande Fratello Vip 5 Matilde Brandi: "Gabriele Rossi mi ha detto di essere stato con Gabriel Garko". A scanso di equivoci Zorzi ha fatto nomi e cognomi in modo da non lasciarci il minimo dubbio e il gossip è giunto ai telespettatori forte e chiaro: sui social qualcuno sta già iniziando a commentare lo "scoop".

Come già sospettato da diverse riviste specializzate in gossip, Gabriel Garko e Gabriele Rossi avrebbero interrotto il loro rapporto nei primi mesi di quest'anno e da marzo i due non hanno condiviso nessuna foto in comune su Instagram.

Nello stesso periodo Gabriele era stato visto in una discoteca con un gruppo di amici ma senza Garko.

Gabriel Garko ha avuto numerose relazioni con personaggi dello spettacolo come Serena Autieri, Manuela Arcuri, la stessa Adua Del Vesco, attuale concorrente del GF Vip, ed Eva Grimaldi, ma il suo orientamento sessuale è sempre stato messo in dubbio. Imma Battaglia, attuale compagna di Eva Grimaldi, intervistata dal Corriere della Sera sulla sessualità di Garko disse: "Gabriel Garko gay? Ormai è anche mio amico, ha una sensibilità rara, molto simile a quella di Eva. Per il resto, è libero di dire o no quel che vuole. Gabriel è una persona molto riservata, bisogna avere tanto rispetto per le persone che non vogliono parlare delle proprie questioni private. Per me è come un fratello e in questo periodo lo vedo molto felice, è bello come il sole".

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 5 e nella casa sono entrati i nuovi concorrenti: la showgirl e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci, la presentatrice Stefania Orlando, lo scrittore Fulvio Abbate, l'attrice Myriam Catania, l'influencer Denis Dosio, la modella Francesca Pepe, Francesco Oppini, la conduttrice Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. Il giornalista Paolo Brosio ha rimandato il suo ingresso nella casa di Cinecittà, perché è in ospedale per alcuni accertamenti. Alla fine della puntata sono andati in nomination Massimiliano Morra e Fausto Leali.