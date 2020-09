Gabriel Garko ospite al Grande Fratello Vip 5: "Da me avrete solo la verità"

Gabriel Garko sarà ospite stasera nella quarta puntata del Grande Fratello Vip 5, che potrebbe anche concludersi in un nulla di fatto e nulla di detto, ma è sicuramente più che attesa dal pubblico a casa.

Senza mezzi termini: tutti si aspettano che Alfonso Signorini affronti l'Ares Gate, nonostante la presunta diffida di Alberto Tarallo, il produttore che è stato subito tirato in ballo come il presunto "Lucifero" dei discorsi fatti da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

E tutti si aspettano naturalmente che Gabriel Garko, proprio colui che è stato per anni uno dei volti di punta della Ares Film - la società "incriminata" di Tarallo e di Teodosio Losito, morto suicida nel 2019 - dica qualcosa a riguardo.

E a giudicare dal post condiviso su Instagram dall'attore poche ore fa, sembra proprio che Garko sia intenzionato a raccontare qualcosa di grosso.

"Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire... Sono sicuro che molta gente giudicherà... Sono sicuro che tante persone non capiranno.... E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura... Ma l'unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità..": queste le parole di Gabriel Garko. Che sono state tra l'altro subito commentate da Gabriele Rossi, colui che da un altro gieffino, Tommaso Zorzi, è stato indicato effettivamente come il suo ex.

"C'era una volta la Verità, che dopo tanto girovagare...trovò il sentiero della Giustizia" ha commentato Rossi. Ma a questo punto sono in tanti a chiedersi: Gabriel Garko parlerà dell'Ares Gate oppure, chiamato a distogliere l'attenzione, affronterà finalmente a viso aperto il gossip sulla sua presunta omosessualità? Lo scopriremo a partire dalle 21:30 su Canale 5.