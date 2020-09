Ares Gate: perchè il Grande Fratello Vip 5 e Barbara D'Urso potrebbero non parlarne più

Sull'Ares Gate potrebbe calare il silenzio tanto al Grande Fratello Vip 5 quanto nei programmi di Barbara D'Urso. Il motivo? Alberto Tarallo, il produttore che pare essere stato chiamato in ballo dalle pesanti accuse di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, avrebbe diffidato Mediaset.

A diffondere il rumor è il sempre informato Dagospia: Alberto Tarallo avrebbe diffidato Mediaset e promesso le vie legali.

Nonostante nelle prime ore si sia sempre parlato di "setta" e di un oscuro macchinatore soprannominato "Lucifero", i giornali ci hanno messo pochissimo ad annodare i fili dell'oscura vicenda ora chiamata Ares Gate portata a galla dalle confessioni notturne di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Tanto più semplice in realtà il compito se si considera che, in un'intervista di poche settimane prima al Fatto Quotidiano, era stata la stessa attrice siciliana a fare esplicitamente il nome di Alberto Tarallo, esattamente nello stesso punto del racconto in cui, davanti alle telecamere di Mediaset, quel nome è diventato Lucifero.

Se all'indomani Barbara D'Urso aveva dedicato spazio alla vicenda dentro Pomeriggio Cinque, e lo stesso Alfonso Signorini aveva promesso sviluppi clamorosi, non è passato inosservato agli occhi degli spettatori l'improvviso silenzio a riguardo della conduttrice partenopea, che pure aveva annunciato indagini da parte dei giornalisti della sua redazione. E il motivo sarebbe dunque la diffida arrivata da Alberto Tarallo che potrebbe far tremare i piani altissimi di Mediaset. Soprattutto se si considerano gli strettissimi rapporti tra la Ares Film e l'azienda del Biscione.

Per capire cosa stia realmente succedendo basterà attendere poche ore: nella diretta di stasera Alfonso Signorini potrebbe affrontare lo spinoso argomento oppure potrebbe fingere che mai nulla sia stato detto. A destare ancora maggiore curiosità c'è poi l'annunciata presenza, tra gli ospiti, di Gabriel Garko, ex fidanzato di Adua Del Vesco, volto di punta della Ares Film (che è fallita tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020). Signorini cercherà insieme a lui di gettare acqua sul fuoco o è solo un modo per affilare i coltelli e le lingue?