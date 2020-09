Gabriel Garko, Gabriele Rossi commenta il suo coming out al GF Vip 5

Gabriel Garko nella fiction Caldo Criminale

Il commento di Gabriele Rossi al coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5 non si è fatto attendere: un burattino libero ha scritto nelle storie di Instagram l'attore e ballerino che, secondo il gossip, è stato legato per molti mesi a Gabriel.

Ieri sera il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5 ha mandato in tilt i social. Il web si aspettava clamorose rivelazioni sull'AresGate ma l'attore ha toccato l'argomento solo tra le righe. Lo stesso coming out non è mai stato esplicitato, Garko ha parlato del "segreto di Pulcinella" e quando Alfonso Signorini a provato a forzargli la mano gli ha risposto "Signorini proprio a te lo devo spiegare?". Nel pomeriggio Gabriel Garko aveva anticipato la sua partecipazione al reality sui social e Gabriele Rossi gli aveva lasciato un messaggio di incoraggiamento: "C'era una volta la Verità, che dopo tanto girovagare... trovò il sentiero della Giustizia".

Subito dopo la trasmissione, Rossi ha condiviso nelle storie di Instagram l'immagine di un burattino a cui vengono tagliati i fili. Una metafora per sottolineare la libertà che ieri sera il suo amico si è conquistata. Tre semplici parole accompagnavano il post: Pace, Bene, Amore. Secondo i rumors Gabriele Rossi e Gabriel Garko sono stati legati per molti mesi da qualcosa di più di una amicizia speciale, la loro relazione sarebbe finita nei primi mesi del 2020, da quando non hanno condiviso su Instagram nessuna foto che li ritraeva insieme. Per i fan, pronti a cogliere tutti gli indizi sui social, fu fondamentale il post di Garko nel giorno di San Valentino, nella didascalia si leggeva "Buon San Valentino a tutti", da Rossi non arrivò nessuna risposta. Solo la sua ex Eva Grimaldi scrisse "grazie".

L'attore torinese è entrato nella casa di Cinecittà per leggere una lettera alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco, il momento chiave della serata è stato quando Garko ha detto: "Ho vissuto un segreto di Pulcinella, ma il problema non è svelare il segreto. Io voglio dire perché è stato un segreto. La verità scaccerà ogni omertà". In tutti questi anni gli amici fidati hanno fatto quadrato atorno a Gabriel custodendo il suo segreto. Imma Battaglia, l'attivista LGBT e moglie di Eva Grimaldi, rispondendo alle domande dei giornalisti aveva detto: "Gabriel Garko gay? Ha una sensibilità rara, Gabriel è una persona molto riservata, bisogna avere tanto rispetto per le persone che non vogliono parlare delle proprie questioni private".