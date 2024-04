Furiosa: A Mad Max Saga, svelati i vari look di Anya Taylor-Joy nel film prequel

Ancora nuova immagini dell'attrice nei panni della versione più giovane del personaggio già apparso in Fury Road

Manca sempre meno all'uscita nelle sale di Furiosa: A Mad Max Saga, con cui George Miller torna al suo amato franchise per presentarci la versione più giovane del personaggio che aveva debuttato in Mad Max: Fury Road e che qui è interpretato da Anya Taylor-Joy.

La giovane attrice interpreterà una Furiosa più inesperta, che sarà protagonista della tragedia che ne formerà il carattere duro e vendicativo di cui era portatrice il personaggio di Charlize Theron nel film del 2015.

Grazie alle immagini di Total Film, possiamo dare uno sguardo ai vari look che Taylor-Joy esibisce nel corso della pellicola: da quando il personaggio ha i capelli lunghi e sciolti a quando assume il suo aspetto più riconoscibile, già sfoggiato dalla Theron in Fury Road.

Cosa racconterà Furiosa?

Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Furiosa, Anya Taylor-Joy: "È stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita"

Mad Max di nuovo a Cannes

Dopo Fury Road, anche Furiosa riceverà la sua anteprima mondiale dal Festival di Cannes, uno dei palcoscenici più prestigiosi nel mondo del cinema. Su queste pagine trovate nel dettaglio il programma completo dell'edizione 2024. Dopodiché, arriverà nelle sale il 24 maggio.