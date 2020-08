Fuori di Testa: Sean Penn e Julia Roberts tra le star impegnate in una lettura in streaming dello script

Fuori di testa, cult degli anni '80, è al centro di un nuovo progetto benefico: Sean Penn, Julia Roberts e molte star leggeranno lo script durante un evento in streaming.

Fuori di testa, il film del 1982, sarà al centro di una raccolta fondi che prevede in streaming la lettura dello script che era stato scritto da Cameron Crowe e all'evento parteciperanno star del calibro di Julia Roberts e Sean Penn.

L'appuntamento è per il 20 agosto ed è stato annunciato in occasione del trentottesimo anniversario dell'uscita nelle sale del lungometraggio.

Il film Fuori di testa era stato diretto da Amy Heckerling e la lettura sarà compiuta senza aver provato in precedenza, dando così sicuramente vita a molti momenti divertenti.

L'evento virtuale vedrà coinvolti Dane Cook, Jennifer Aniston, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf e Sean Penn.

Lo streaming sarà visualizzabile sulla pagina Facebook e TikTok di CORE per sostenere economicamente l'organizzazione non profit fondata da Penn e Ann Lee.

Crowe ha dichiarato: "Sean ci ha portato la magia fin dal primo giorno e sta ancora regalando magia al mondo. Siamo così eccitati di far parte di questa versione 2020 di Fuori di testa. Grazie a questo cast, e a Sean, per aver sempre onorato le cose migliori nella vita, amore e creatività. Come una volta mi ha detto un uomo grandioso, è totalmente fantastico".

Sean Penn ha invece aggiunto che è sempre disposto a farsi delle risate con così tante persone di talento e che interpreterà durante l'evento un ruolo diverso rispetto a quello avuto nel film.