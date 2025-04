Sabato 26 aprile si terranno i funerali di Papa Francesco e, di conseguenza, anche la programmazione televisiva subirà delle modifiche. In particolare, si fermeranno tre programmi di Rai 1: L'Eredità, Ciao Maschio e Affari Tuoi.

Come cambia la programmazione di Rai 1

Marco Liorni a L'Eredità

Per sabato 26 infatti, era prevista una puntata speciale de L'Eredità in prima serata, anticipata dall'appuntamento con i pacchi di Affari Tuoi. In seconda serata poi, sarebbe stata la volta de talk show Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo.

Invece, in segno di rispetto, tutti e tre i programmi si fermeranno, come anticipato dal giornalista Giuseppe Candela. Lo speciale de L'Eredità andrà in onda il giorno successivo, domenica 27 aprile.

Intanto, dopo due giorni di stop, questa sera il game show di Marco Liorni tornerà in tv riprendendo la sua programmazione; stessa cosa per Affari Tuoi, che tornerà nella fascia dell'access prime time.

In prima serata invece, la programmazione di Rai 1 subirà delle modifiche: la commedia Quasi Orfano infatti, verrà sostituita dal film Wonder.

Lo speciale di Affari Tuoi

Locandina di Affari tuoi

I cambi di palinsesto di questi giorni inoltre, avranno effetto sullo speciale di Affari Tuoi: il prossimo 2 maggio infatti, era prevista una puntata in prima serata del gioco. Un momento molto atteso, dove Stefano De Martino avrebbe ritrovato il cast di Stasera Tutto è Possibile. Invece, sempre come anticipato da Candela, lo speciale verrà spostato al 4 maggio.

Al momento non si sa ancora con cosa verranno sostituiti i programmi previsti sabato sera su Rai 1, ma non è difficile immaginare che si tratterà di spazi informativi e di approfondimento dedicati al funerale.