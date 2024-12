Affari Tuoi: il programma di Stefano De Martino è record di ascolti

La puntata di Affari Tuoi che è andata in onda il 12 dicembre è stata la più seguita della stagione, fino a questo momento. Ora Stefano De Martino è il re dell'access prime time.

Nessuno avrebbe scommesso su un tale successo di Stefano De Martino. E invece, Affari Tuoi è diventato un vero e proprio fenomeno sia in termini di ascolti che in quanto a interazioni sui social. Il cambio di conduttore non ha fatto altro che giovare allo show. Già il successo era conclamato, ma la puntata del 12 dicembre ha scritto una nuova pagina dell'access prime time di Rai 1.

Affari Tuoi è lo show dei record della prima rete Rai

I numeri parlano molto chiaro. Nel corso della serata di giovedì 12 dicembre, Affari Tuoi ha conquistato ben 6.005.000 spettatori, raggiungendo uno share del 28,21%. Un successo che segna un aumento di ben 600.000 mila spettatori e 3 punti percentuali rispetto all'anno scorso, confermando il format come uno dei pilastri dell'access prime time italiano.

Un record che si sta riflettendo anche sugli altri competitor. Da Striscia la Notizia, ad esempio, che contro Affari Tuoi sta soffrendo la concorrenza, lo stesso Amadeus su Nove non è riuscito a vincere la scommessa (almeno in termini di audience e non di qualità). Il merito è di Stefano De Martino che, con garbo e simpatia, è riuscito a conquistare il pubblico con poche e semplici mosse.

Affari Tuoi, Stefano De Martino rifiuta di ballare nonostante la richiesta della concorrente: "Fuori servizio"

Per l'ex stella di Amici questa di Affari Tuoi è stata una vera scommessa, vinta sotto tutti i punti di vista. De Martino, infatti, ha convinto per la sua spontaneità e la sua innata ironia. Con questo exploit ora per lui si apre una nuova pagina e si fa sempre più vicina, non solo la conduzione di altri programmi ma anche la possibilità del Festival di Sanremo.

Al momento, però, non ci sono altri progetti. De Martino, infatti, non condurrà con Antonella Clerici la serata del 23 dicembre e dello speciale di Rai 1 in vista del Natale, ma sarà solo l'ospite d'eccezione.