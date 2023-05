Full Circle: tutto è connesso nel trailer della nuova serie di Steven Soderbergh con Claire Danes

Max (ex HBO-Max) ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Full Circle, la nuova serie di Steven Soderbergh che approderà sulla piattaforma il 13 luglio 2023 con i primi due episodi e poi al ritmo di due episodi a settimana.

[video id= yt= Bj7pUWd7kCQ]

In Full Circle, un'indagine su un rapimento finito male porta alla luce segreti a lungo custoditi che collegano diversi personaggi e culture nella New York di oggi.

Nel cast semplicemente superlativo, troviamo Claire Danes, Zazie Beetz, Jharrell Jerome, Timothy Olyphant, ma anche Jim Gaffigan, CCH Pounder, Phaldut Sharma, Adia, Sheyi Cole, Gerald Jones, Suzanne Savoy, Ethan Stoddard, Lucian Zanes e Dennis Quaid.

Full Circle, Claire Danes si aggiunge al cast della serie di Steven Soderbergh targata HBO Max

La sceneggiatura degli episodi è stata scritta da Ed Solomon, già autore per Soderbergh del film No Sudden Move, arrivato sempre su HBO Max e in Italia su Sky nel 2021. Particolarmente prolifico in questi ultimi anni, Soderbergh ha diretto Kimi nel 2022 ed è tornato al cinema quest'anno con Magic Mike - The Last Dance.