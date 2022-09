Full Circle, Claire Danes si aggiunge al cast della serie di Steven Soderbergh targata HBO Max

Full Circle, la serie tv di Steven Soderbergh in sviluppo per HBO Max, aggiunge un altro nome al suo cast: l'attrice di Homeland Claire Danes.

Continua a crescere il cast di Full Circle: Claire Danes è la nuova aggiunta alla miniserie di Steven Soderbergh in produzione per la piattaforma streaming HBO Max.

Dopo l'arrivo dell'attrice di Joker e Atlanta Zazie Beetz nel cast di Full Circle, lo show diretto e prodotto dal regista di Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco e Sesso, bugie e videotape può spuntare un'altra casella nella lista delle star che ci mostrerà sullo schermo, perché anche l'attrice di Homeland e Il Serpente dell'Essex Claire Danes si è ora unita all'ensemble in quello che sembrerebbe il ruolo di un avvocato di Manhatthan.

Full Circle, come da logline riportata da Variety "seguirà l'indagine di un rapimento fallito, che nel mentre porterà alla luce diversi segreti da tempo sepolti che connettono molteplici personaggi e culture nella New York dei giorni nostri".

La serie sarà prodotta e diretta Steven Soderbergh, mentre della sceneggiatura si occuperà Ed Solomon, con cui il regista ha già lavorato in precedenza in occasione di No Sudden Move.

Al momento non sappiamo quando lo show arriverà su HBO Max, ma vi terremo aggiornati.